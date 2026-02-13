Sánchez va al choque con Meloni tras su exclusión del nuevo núcleo de decisión de la UE y en pleno auge de Vox

El presidente del Gobierno no fue invitado a una cumbre paralela a la oficial organizada por Alemania, Italia y Bélgica, pero sólo se quejó a la primera ministra italiana, referente de la ultraderecha. El devenir de Europa hace tiempo que dejó de se un cuento de hadas, por más que los líderes de la UE se reúnan en un castillo del siglo XI. La incertidumbre geopolítica, la amenaza de Rusia y los movimientos de gigantes como EEUU y China sitúan al Viejo Continente en la tesitura de elegir su propia aventura. Y en el club de los 27 hay espadas en
| etiquetas: sánchez , meloni , choque , exclusión
Y la conclusión que quizá se le escapa a El Mundo es que el agravio no es contra Sanchez, sino contra los españoles.
Pero que te vas a esperar de los vende-patrias.
Siempre, invariablemente
Si no se aclama al líder, bulo
Con casinos y furcias.
Bueno solo con casinos. ( La ultraderecha puede quedarse en su casa)