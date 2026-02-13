edición general
Sánchez va al choque con Meloni tras su exclusión del nuevo núcleo de decisión de la UE y en pleno auge de Vox

El presidente del Gobierno no fue invitado a una cumbre paralela a la oficial organizada por Alemania, Italia y Bélgica, pero sólo se quejó a la primera ministra italiana, referente de la ultraderecha. El devenir de Europa hace tiempo que dejó de se un cuento de hadas, por más que los líderes de la UE se reúnan en un castillo del siglo XI. La incertidumbre geopolítica, la amenaza de Rusia y los movimientos de gigantes como EEUU y China sitúan al Viejo Continente en la tesitura de elegir su propia aventura. Y en el club de los 27 hay espadas en

ur_quan_master
La pregunta es que es eso de "cumbre paralela" entre socios.
Y la conclusión que quizá se le escapa a El Mundo es que el agravio no es contra Sanchez, sino contra los españoles.
Pero que te vas a esperar de los vende-patrias.
Anfiarao
Elmundo.es, sensacionalista, bulo inventada en cuestiones de política nacional.

Siempre, invariablemente
#2 vGeeSiz
#1 xD xD xD

Si no se aclama al líder, bulo xD
manzitor
#2 Te habrás quedado muy a gusto, al menos no has dicho que en absoluto es sensacionalista.
#5 VFR
#1 xD xD xD
manzitor
En Europa también hay Juego de Tronos, y del 'guapo' Dorniense no se fían.
Xuanin71
Pues nada, organizamos nuestra propia cumbre.
Con casinos y furcias.
Bueno solo con casinos. ( La ultraderecha puede quedarse en su casa)
Capaza
La noticia es bastante sensacionalista porque solo busca el enfrentamiento Sanchez-Meloni por aquello de que la ultraderecha desprecia a Sanchez. Dicho esto creo que tambien tenemos una sensación equivocada de que España, que no el presidente, pintamos algo en la UE y somos un pais que ni decide ni importa y que hemos ido perdiendo peso en las politicas.
ur_quan_master
#10 Milana Bonita
