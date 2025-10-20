edición general
Sánchez se reunirá con Petro en Colombia en plena ofensiva de Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará a Colombia los próximos 9 y 10 de noviembre con motivo de su participación en la IV Cumbre Celac-UE y allí está previsto que se vea con el presidente del país, Gustavo Petro, a quien el presidente estadounidense, Donald Trump, acusó esta semana de «liderar» el narcotráfico. Sus objetivos son avanzar en la agenda regional en torno al fortalecimiento del multilateralismo, la triple transición energética, digital y ambiental...

