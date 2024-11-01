Sánchez le regala un ejemplar de 'El Quijote' al gobernador demócrata de California: «Para enfrentarte a gigantes»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha regalado un ejemplar de El Quijote al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom. Ha ocurrido en la previa del encuentro que han mantenido con motivo de la Conferencia de Seguridad que se está celebrando estos días en Múnich (Alemania), un evento en el que los dos dirigentes han participado en varios coloquios. «Creo que es importante para ti tener esta visión idealista de luchar», ha asegurado Sánchez antes de entregarle el libro escrito por Miguel de Cervantes.
| etiquetas: sánchez , newsom , quijote , gigantes
Ya sois dos.
Es un tanto irónico que se identifique con Alonso en esa cita y luego y le de un libro a otro "para enfrentarse a gigantes"
En poquísimas ocasiones leo exactamente QUÉ ES lo que ha dicho Sánchez. Me tengo que ir a Google y pegar unas búsquedas que flipas.
Pero no hay manipulación ni hay nada. Qué va. Es el puto Perro Sánchez, hijo de puta, que quiere perpetuarse en el poder y el pueblo soberano vota a Santi y Alberto para alcanzar su libertad.