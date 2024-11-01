edición general
Sánchez le regala un ejemplar de 'El Quijote' al gobernador demócrata de California: «Para enfrentarte a gigantes»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha regalado un ejemplar de El Quijote al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom. Ha ocurrido en la previa del encuentro que han mantenido con motivo de la Conferencia de Seguridad que se está celebrando estos días en Múnich (Alemania), un evento en el que los dos dirigentes han participado en varios coloquios. «Creo que es importante para ti tener esta visión idealista de luchar», ha asegurado Sánchez antes de entregarle el libro escrito por Miguel de Cervantes.

taSanás #1 taSanás
Le dice que está loco y solo son visiones?
#7 mancebador
#1 #3 Es probable que ni se lo haya leído de verdad.
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#7

Ya sois dos.
taSanás #10 taSanás
#7 yo tampoco, pero joder, saber de qué va al menos…
Battlestar #3 Battlestar
No fue el propio Sanchez el que hace no mucho decía "Deja que los tecnológicas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos"?

Es un tanto irónico que se identifique con Alonso en esa cita y luego y le de un libro a otro "para enfrentarse a gigantes"
DaniTC #4 DaniTC
#3 dijo "tecno-oligarcas", refiriéndose a Musk, no a las tecnológicas. No manipulemos.
Supercinexin #6 Supercinexin
#4 Es increíble lo rápido que van las versiones paralelas de "lo que ha dicho Sánchez". Aunque no es de extrañar: en la prensa nacional siempre leo o bien bulos de "lo que ha dicho Sánchez", o bien exageraciones y sacadas fuera de contexto de "lo que va a hacer Sánchez", o bien directamente la opinión de Alberto y Santi sobre "lo que ha dicho y lo que va a hacer Sánchez".

En poquísimas ocasiones leo exactamente QUÉ ES lo que ha dicho Sánchez. Me tengo que ir a Google y pegar unas búsquedas que flipas.

Pero no hay manipulación ni hay nada. Qué va. Es el puto Perro Sánchez, hijo de puta, que quiere perpetuarse en el poder y el pueblo soberano vota a Santi y Alberto para alcanzar su libertad.
Battlestar #13 Battlestar
#4 Ha sido el corrector, la he pegado de google porque no la recordaba exactamente y la ha cambiado.
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
¿Gigantes? Es evidente que son molinos, a juzgar por los aspavientos. :-S
azathothruna #5 azathothruna
#2 En los molinos se procesan zanahorias o naranjas? xD
#9 casicasi
Le ha regaldo la edición en dos tomos del instituto cervantes, en la editorial Crítica. Yo la tengo, es un lujazo de edición, con un tomo complementario que estoy esperando a leerme en cuanto me jubile.
#12 DenisseJoel
Bastante inapropiado. Aunque al menos mete la pata de manera más sutil y elegante que FakeJoo.
#11 dclunedo
No se que fuma últimamente el Perro pero se le va la mano :troll:
