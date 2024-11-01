Sánchez le regala un ejemplar de 'El Quijote' al gobernador demócrata de California: «Para enfrentarte a gigantes»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha regalado un ejemplar de El Quijote al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom. Ha ocurrido en la previa del encuentro que han mantenido con motivo de la Conferencia de Seguridad que se está celebrando estos días en Múnich (Alemania), un evento en el que los dos dirigentes han participado en varios coloquios. «Creo que es importante para ti tener esta visión idealista de luchar», ha asegurado Sánchez antes de entregarle el libro escrito por Miguel de Cervantes.