Sánchez omite que hay territorios del PSOE donde menos del 1% de los abortos se realizan en centros públicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó que “hay comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP)” donde a las mujeres “no se les respeta el derecho al aborto". Es una verdad a medias. Los datos que cita el presidente son correctos, pero omite un contexto relevante: hay territorios gobernados por el PSOE donde el porcentaje de abortos realizados en centros públicos es similar al madrileño y andaluz.
| etiquetas: sanchez , omite , abortos , psoe
Eso sí, para luego hacerlo por las tardes en una clínica privada en muchos casos.
A todos estos "objetores" les diría que vayan a la privada y que se declaren objetores a ver cuanto tiempo tardan en despedirlos por no cumplir con sus funciones, sería un despido legítimo, te niegas a hacer tu trabajo.
Por decirlo de alguna forma, y salvando las distancias, es como si dices que no quieres matar a nadie, aceptas un trabajo de verdugo y después dices que tienes "problemas éticos" para hacer tu trabajo. Joder, pues haberte metido a taxista, albañil o a mamporrero.