Sánchez omite que hay territorios del PSOE donde menos del 1% de los abortos se realizan en centros públicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó que “hay comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP)” donde a las mujeres “no se les respeta el derecho al aborto". Es una verdad a medias. Los datos que cita el presidente son correctos, pero omite un contexto relevante: hay territorios gobernados por el PSOE donde el porcentaje de abortos realizados en centros públicos es similar al madrileño y andaluz.

ChatGPT #1 ChatGPT
Lo de la objeción de los médicos es flipante: Trabajadores públicos decidiendo que no quieren hacer un trabajo que les pide su “empleador” y es completamente legal.

Eso sí, para luego hacerlo por las tardes en una clínica privada en muchos casos.
#3 Piscardomorao
#1 Has puesto el dedo en la llaga.
#2 Piscardomorao
Es que el problema de los "médicos objetores" no es exclusivo de ninguna comunidad autónoma, es generalizado, y tiene una solución muy sencilla, en las oposiciones, si van a ser objetores que marquen la casilla de objetores, de esa forma, si entre sus funciones va estar practicar abortos y no quieren, pues no les dan una plaza en la que tengan que practicar abortos, así de fácil, nadie les impide tener sus valores, pero si vas a trabajar en la pública tienes que cumplir con las normas y con tu trabajo. Y punto.
neo1999 #4 neo1999
#2 ¿A quién se le ocurre aplicar semejante cantidad de sentido común? Qué locura.
#6 Piscardomorao
#4 Una locura, ¿verdad? Que te pregunten antes de contratarte si estás dispuesto a cumplir las normas o no, esto debe ser algo que inventaron en Cubazuela del Norte.

A todos estos "objetores" les diría que vayan a la privada y que se declaren objetores a ver cuanto tiempo tardan en despedirlos por no cumplir con sus funciones, sería un despido legítimo, te niegas a hacer tu trabajo.

Por decirlo de alguna forma, y salvando las distancias, es como si dices que no quieres matar a nadie, aceptas un trabajo de verdugo y después dices que tienes "problemas éticos" para hacer tu trabajo. Joder, pues haberte metido a taxista, albañil o a mamporrero.
ChatGPT #5 ChatGPT
#2 yo no les daría ninguna plaza. Qué es eso de ser trabajador público y decidir que no vas a hacer algo que la sociedad ha decidido que debe hacerse? Dónde está el límite a la objeción? Mañana deciden que no quieren ir a trabajar los días impares y cuál es el argumento diferente que puedes usar (y que no puedas usar ante el aborto) para obligarles? Estamos en un estado laico.
