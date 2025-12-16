Sánchez omite que hay territorios del PSOE donde menos del 1% de los abortos se realizan en centros públicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó que “hay comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP)” donde a las mujeres “no se les respeta el derecho al aborto". Es una verdad a medias. Los datos que cita el presidente son correctos, pero omite un contexto relevante: hay territorios gobernados por el PSOE donde el porcentaje de abortos realizados en centros públicos es similar al madrileño y andaluz.