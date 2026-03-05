edición general
3 meneos
57 clics

Sánchez y Meloni remando a contrapelo

Ambos líderes van inesperadamente de la mano para decirle a Trump que esta guerra mejor para él. Ambos han demostrado tener buenos reflejos.

| etiquetas: sanchez , meloni , trump , guerra , iran
2 1 1 K 13 actualidad
1 comentarios
2 1 1 K 13 actualidad
#1 Mustela
"el socialismo variable de Pedro Sánchez"

Ahí he dejado de leer.
2 K 38

menéame