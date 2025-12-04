·
3
meneos
7
clics
Sánchez Llibre: "Las empresas necesitamos la inmigración como el aire para respirar"
El presidente de Foment pide un pacto social entre la sociedad civil y los poderes públicos en esta materia que garantice el crecimiento económico...
etiquetas
empresarios
inmigracion
#3
millanin
Lo que quieren es salarios bajos y de paso impulso para la derecha.
2
K
35
#1
YSiguesLeyendo
traducción: con "la inmigración" en verdad está pensando en "la esclavitud"
1
K
23
#5
Gry
*
El que piense que Vox o el PP van a restringir la inmigración está muy muy muy equivocado.
Harán alguna cosa de cara a la galería para cumplir pero con cero efectos reales. Por ejemplo dificultar la obtención de papeles, los trabajadores cuantos menos derechos tengan mejor para las empresas cutres que se montan sus colegas (y peor para las que lo tienen todo legal).
0
K
17
#6
WcPC
La razón principal por la que está subiendo el PIB en España es porque ha crecido la población los últimos 5 años una barbaridad, no ha crecido porque la gente tuviera bebés, ha crecido por la inmigración.
Existe una relación inversamente proporcional entre el aumento de población y el aumento del PIB, por eso es una cifra que muchos expertos consideran en inútil como método de medir las capacidades o la salud de una economía...
Entre otros era inútil para el creador del concepto, si no recuerdo mal se llamaba Kuznets.
0
K
11
#2
Katos
Yo despedir is a todos los trabajadores de aduanas si total...
Y luego que si no sabemos porqué sube la vivienda.
Gracias Pedro.
0
K
10
#4
JDB
Pues que se peleen con los rentistas/caseros.. con los alquileres actuales, necesitamos unos sueldos que no pueden( o quieren )pagar... Y entonces no tendrán que recurrir a gente desesperada de otros paises ...
0
K
6
