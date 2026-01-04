Sánchez condena "con rotundidad" la "violación de la legalidad internacional" en Venezuela en una Carta a la Militancia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condena "rotundamente" la "violación de la legalidad internacional en Venezuela" y sitúa al progresismo como contrapeso a la internacional ultraderechista que acecha al mundo. En una carta enviada este domingo a la militancia del PSOE, el también secreario general del partido alerta de los peligros del "retroceso que dicta la internacional ultraderechista con la complicidad de la derecha tradicional".
| etiquetas: sanchez , psoe , carta , condena , venezuela
Si es que te tienes que reír...
Mientras la derecha “patriota” de nuestro país pidiendo a gritos que Trump invada España y capture a Pablo Iglesias, Irene Montero, Zapatero o Pedro Sánchez.