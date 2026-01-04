edición general
Sánchez condena "con rotundidad" la "violación de la legalidad internacional" en Venezuela en una Carta a la Militancia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condena "rotundamente" la "violación de la legalidad internacional en Venezuela" y sitúa al progresismo como contrapeso a la internacional ultraderechista que acecha al mundo. En una carta enviada este domingo a la militancia del PSOE, el también secreario general del partido alerta de los peligros del "retroceso que dicta la internacional ultraderechista con la complicidad de la derecha tradicional".

rob #2 rob
Tibieza ante la nación y la UE y rotundo con la militancia.
Si es que te tienes que reír...
Cehona #5 Cehona
#2 Se dirige a la militancia y en su perfil público
Mientras la derecha “patriota” de nuestro país pidiendo a gritos que Trump invada España y capture a Pablo Iglesias, Irene Montero, Zapatero o Pedro Sánchez.
NATOstrófico #6 NATOstrófico
#2 haga lo que haga tú comentario siempre será el mismo. Eso es sectarismo
Uge1966 #4 Uge1966
A Maduro había que bajarle del poder, pero desde dentro, los propios venezolanos. Lo de EE.UU. es una acción ilegal de todas todas. Los europeos nos bajamos los pantalones y cerramos los ojos. Pocas condenas a lo ocurrido estoy leyendo.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
lo hace en calidad de secretario general de su partido, pero sigue sin hacerlo en calidad de Presidente del Gobierno español
#3 cocococo *
Pues después del asunto de la baliza obligatoria V16, si vienen los americanos yo los apoyaría y me pondría a sus órdenes en lugar de defender "la patria". A lo mejor así ponen luego aquí una república.
