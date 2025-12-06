edición general
Sam Altman revela el verdadero gasto energético de la IA: ¿cuánto consume hacerle una pregunta a ChatGPT?

Una interacción promedio con ChatGPT demanda 0,34 vatios-hora y requiere unos 0,00032176 litros de agua, aproximadamente una quinceava parte de una cucharadita, destinada a la refrigeración de los centros de datos. Las métricas adquieren otra dimensión al considerar el tráfico diario de la plataforma: ChatGPT procesa alrededor de 2500 millones de solicitudes por día, lo que equivaldría a más de 804.000 litros de agua y 850.000 Kw/h cada 24 horas.

Grahml
Si no me lo ponen en piscinas olimpicas yo ya me pierdo.

Así que he preguntado a ChatGpt.

"804.000 litros equivalen aproximadamente a un tercio de una piscina olímpica."


Grahml
#3 Por cierto, misma cantidad promedio de agua gastada diariamente por campo de golf (18 hoyos) en España.

Para el que le interese.
Connect
#5 Los campos de golf en España, todos, usan agua reciclada. Además un tipo de césped que requiere mucho menos riego. Y tienen sistemas de drenaje para reaprovechar el agua de nuevo.

Un campo de golf en Andalucía consume menos agua que una familia de cuatro personas.
Gry
#5 En España tenemos 400 campos de golf y cero OpenAis...
Connect
¿Pero ese agua se va? O es un circuito cerrado que se reutiliza? A ver si va a ser como aquel bulo que corría hasta hace no mucho que decía que unos vaqueros necesitan entre 2.000 y más de 10.000 litros de agua para su fabricación. Luego resultó que necesita ese agua pero que ese agua llevaba en tanques desde hacía décadas.

La IA necesitará agua, pero no tienen un río sino un circuito cerrado. Como la refrigeración líquida de un coche, que no va pillando agua de las fuentes sino que es la misma durante años.
jonolulu
¿Y cuánto humo genera?
endy
La ignorancia sale cara
MyNameIsEarl
No me creo una mierda de estos tipos. Será verdad pero ya no me creo una palabra de estos nuevos señores tecnofeudales.
