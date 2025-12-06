Sam Altman revela el verdadero gasto energético de la IA: ¿cuánto consume hacerle una pregunta a ChatGPT?

Una interacción promedio con ChatGPT demanda 0,34 vatios-hora y requiere unos 0,00032176 litros de agua, aproximadamente una quinceava parte de una cucharadita, destinada a la refrigeración de los centros de datos. Las métricas adquieren otra dimensión al considerar el tráfico diario de la plataforma: ChatGPT procesa alrededor de 2500 millones de solicitudes por día, lo que equivaldría a más de 804.000 litros de agua y 850.000 Kw/h cada 24 horas.
Así que he preguntado a ChatGpt.
"804.000 litros equivalen aproximadamente a un tercio de una piscina olímpica."
Para el que le interese.
Un campo de golf en Andalucía consume menos agua que una familia de cuatro personas.
La IA necesitará agua, pero no tienen un río sino un circuito cerrado. Como la refrigeración líquida de un coche, que no va pillando agua de las fuentes sino que es la misma durante años.