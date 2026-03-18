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El Salvador aprueba una reforma constitucional que introduce la cadena perpetua

El Salvador aprueba una reforma constitucional que introduce la cadena perpetua

La pena se impondrá "a los homicidas, violadores y terroristas". El Parlamento ha dado luz verde a la propuesta sin que se hayan producido estudios ni debates previos

| etiquetas: el salvador , cadena perpetua , bukele
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3 comentarios
3 1 0 K 42 INTERNAC
#1 muerola *
Y lo llaman democracia
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DDJ #2 DDJ
Y al país lo van a llamar "El opresor"
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Herrerii #3 Herrerii
Que buen país donde solo hay un partido político porque toda la opciones son bandas y están en la cárcel porque bukele lo dice.
Gobernar en estado de excepción no tiene nada que envidiar a una dictadura.
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menéame