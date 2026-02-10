edición general
17 meneos
26 clics
Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba en Paiporta y le niegan los papeles por no estar empadronada

Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba en Paiporta y le niegan los papeles por no estar empadronada

Mercedes Gámez, que trabajaba como interna de lunes a domingo, 24 horas y sin descanso, se ha quedado sin el permiso de residencia en la regularización extraordinaria tras la dana por carecer de certificado de padrón.

| etiquetas: dana , regularización , empadronamiento , valencia
14 3 0 K 164 actualidad
7 comentarios
14 3 0 K 164 actualidad
elmileniarismovaallegar #1 elmileniarismovaallegar
Y qué tendrá que ver el tocino con la velocidad?...
4 K 51
#2 Semar80 *
#1 Coño, no sabes que en el formulario para pedir los papeles hay un recuadro para hacerle saber al funcionario que salvaste a una anciana.
1 K 13
Dene #4 Dene
#1 si trabajaba como interna, vivía ahí, luego debería poder empadronarse
2 K 37
Pacofrutos #6 Pacofrutos *
#1
- ¡Oiga que trabajo todos los días sin descanso un montón de horas cuidando a una señora mayor y cobrando muy poco y aunque sea me podrían regularizar mi situación, mecagoentodoloquevuela!

-¿Está usted empadronada?

-No, mi carácter es así, joder.
0 K 16
kastanedowski #7 kastanedowski
#1 Exacto, articulos redactados con AI tendenciosos, malos, amarillistas, mentirosos

Y nos los comemos con pan

Provecho
0 K 10
obmultimedia #5 obmultimedia
"trabajaba como interna de lunes a domingo, 24 horas y sin descanso"
Que lo digan bien claro y sin eufemismos: Era una esclava domestica.
3 K 37
TipejoGuti #3 TipejoGuti
Me parece jodidamente raruno el caso.
1º) ¿Por qué no ha denunciado ya? Tiene los pagos, las llamadas,... puede demostrar seguro que trabajaba para la familia de manera irregular. Si hay denuncia formal ante inspección de trabajo le otorga un marco jurídico para permanecer en el país, la Residencia por Colaboración.
2º) El padrón no es el único camino para demostrar el arraigo, es más complejo pero si hay arraigo laboral es fácilmente demostrable.
1 K 23

menéame