edición general
8 meneos
45 clics
Qué sabemos del comunicado de los maquinistas y el accidente en Adamuz

Qué sabemos del comunicado de los maquinistas y el accidente en Adamuz

Desde SEMAF han respondido a Maldita.es que el comunicado que circula es real y que lo enviaron en agosto de 2025 a los destinatarios que aparecen en él. En el comunicado de SEMAF mencionan una “degradación profunda y acelerada en el material rodante” y desde este sindicato afirman a Maldita.es que el hecho de que haya un desgaste “implica inseguridad”, aunque pedían reducir la velocidad

| etiquetas: renfe , adif , inseguridad , vías , comunicado , degradación
6 2 0 K 55 actualidad
15 comentarios
6 2 0 K 55 actualidad
DaniTC #2 DaniTC
Los maquinistas piden que no exceda de 250km/h porque el confort dentro del tren baja.

El tren de Iryo iba a 195km/h.

¿Por qué tanto alboroto?
3 K 49
#4 Leon_Bocanegra
#2 porque quieren hacer creer a la gente que esté accidente se ha producido por no hacer caso de las quejas del sindicato SEMAF.
Evidentemente no han entendido lo que pone en este envío. O no lo quieren entender.
1 K 21
#11 Leon_Bocanegra
#8 si hubiera un líder supremo islamofascista, tú estarías picando piedra en un gulag Sangonera la seca, o colgando bocabajo de un olivo. Haz el favor de dejar de decir gilipolleces.
1 K 25
#1 Leon_Bocanegra
Viendo que envía este meneo ,es evidente que no lo ha entendido.
1 K 18
z3t4 #7 z3t4
Leyendo el comunicado piden una reducción de la velocidad máxima a 250Km/h, y el tramo estaba limitado a esa velocidad. No en tiendo, ¿Es solo ese tramo, o todo el recorrido estaba limitado a 250 Km/h en el momento del accidente, se hizo lo que pidieron o no?.
Se quejan de la degradación que causa ir tan rápido, pero no mencionan nada sobre el mantenimiento.
1 K 17
#14 Leon_Bocanegra
#13 No, el comunicado dice una cosa refiriéndose a otros tramos. Y habla de reducir la velocidad a 250 mientras que en en este accidente los trenes iban a 210 uno y 195 el otro. Así que , el comunicado no es achacable a este accidente, por mucho que os empeñeis en relacionarlo.
0 K 10
#15 crissis
#14 desde este sindicato afirman a Maldita.es que el hecho de que haya un desgaste “implica inseguridad”

su secretario general, Diego Martín, dijo [min. 00:55] que pedían que “en determinadas líneas o determinadas partes de esas líneas se reduzca la velocidad” aunque “ni mucho menos está en riesgo la seguridad”,

Contradictorio de cojones además. Yo no relaciono nada con nada y hablo únicamente del contenido del comunicado y de lo que ha dicho el secretario general, y de si es contradictorio o no. Y lo es.
0 K 6
#9 crissis
En el comunicado de SEMAF mencionan una “degradación profunda y acelerada en el material rodante” y desde este sindicato afirman a Maldita.es que el hecho de que haya un desgaste “implica inseguridad”
0 K 6
#12 Leon_Bocanegra
#9 bonito cherry picking.
0 K 10
#13 crissis
#12 El comunicado dice una cosa y su secretario general ha declarado otra.

Si alguien ha entendido bien el comunicado, es que no lo ha leido bien, porque es contradictorio y no se entiende.
0 K 6
Druidaferal #3 Druidaferal *
Nadie va a echar a Oscar puente a patadas? Usarán el recurso de la carroña que está sirviendo para frenar el Spam de delay? Sacaran un buque de guerra para acompañar una flotilla a ibiza? Todo esto lo veremos en el siguiente capítulo de PSOE!
7 K -44
plutanasio #5 plutanasio
#3 Mi apuesta es que volverá el tema de Julio Iglesias para correr la cortina. A ver qué argumentario les dan a los de la opinión sincronizada.
1 K 18
Andreham #6 Andreham
#3 #5 Queréis con mucha ansia que gobierne el fascismo y ya os digo que eso sólo va a causar muchos, muchos más accidentes y desgracias.
2 K 34
Druidaferal #8 Druidaferal
#6 pero si el fascismo ya gobierna de alguna manera.
En el momento en que los partidos que dicen ser de izquierdas están apoyando con su silencio o directamente al mandato de un líder supremo islamofascista, estamos bajo el fascismo.
1 K -9
#10 crissis
#6 Algunos solo queremos cambiar de fascistas que nos gobiernan.
0 K 6

menéame