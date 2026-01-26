edición general
8 meneos
17 clics
Rutte, sobre las filtraciones de Trump: "No me importa que publique mensajes de texto"

Rutte, sobre las filtraciones de Trump: "No me importa que publique mensajes de texto"

Al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, le pareció bien que el presidente de EE.UU., Donald Trump, publicase en su red social el mensaje que le envió antes de su encuentro en el Foro de Davos la semana pasada, en el que le felicitaba por su papel como mediador en varios conflictos. “No me importa que publique mensajes de texto”, ha confesado Rutte durante una comparecencia frente Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, sin dar muchos detalles delo que prometió al presidente de EE.UU. para convencerle de desescalar en su ofe

| etiquetas: rutte , rata , gusano , traidor
7 1 0 K 96 actualidad
10 comentarios
7 1 0 K 96 actualidad
Comentarios destacados:      
skaworld #3 skaworld
Normal, es un poco absurdo ponerse ahora con remilgos de que dirán cuando todo el mundo está aburrido de verte con la lengua bien metida en su culo
9 K 122
bioibon #1 bioibon
... lo que quiera mi amo y señor, añadió
4 K 57
Penetrator #9 Penetrator
#1 Su papi.
0 K 11
#4 migrad
... mientras no publique los vídeos...
2 K 32
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#4 esos solo pueden salir en las páginas que ves en tu modo oculto de internet xD
0 K 20
#8 Nasser
Feladorrrrrrr de la pradera.....:troll:
1 K 14
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
No son nada del otro mundo.

Lo típico de "¿Qué llevas puesto?", "Me estoy tocando pensando en ti" y "Aunque estalle(mos) una guerra mundial, seguiré queriéndote".

Vamos, como cualquier pareja de enamorados.
0 K 12
ipanies #10 ipanies
Cuando estás enamorado todo te parece bien.
0 K 12
GuerraEsPaz #2 GuerraEsPaz
confirmamos que rutte es un vendido de trump
0 K 7
#7 k3ym4n
Pues entonces que pase las fotos , a ver que haces
0 K 6

menéame