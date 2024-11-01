La ruta de los móviles robados, de Catalunya hacia Marruecos por la AP-7: interceptado un camionero con 150 terminales

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Rubí han detenido a un camionero que, cargado con más de 150 móviles en una mochila, iniciaba el viaje hacia el sur, dirección a Marruecos, para salir del Estado con los terminales, algunos de ellos ya denunciados como robados. Agentes de paisano de la policía catalana de esta comisaría detectaron al camionero en un polígono junto a la AP-7 y lo detuvieron por un delito de receptación. Está previsto que este jueves pase a disposición judicial y, como es habitual, quede en libertad.