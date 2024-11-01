La ruta de los móviles robados, de Catalunya hacia Marruecos por la AP-7: interceptado un camionero con 150 terminales

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Rubí han detenido a un camionero que, cargado con más de 150 móviles en una mochila, iniciaba el viaje hacia el sur, dirección a Marruecos, para salir del Estado con los terminales, algunos de ellos ya denunciados como robados. Agentes de paisano de la policía catalana de esta comisaría detectaron al camionero en un polígono junto a la AP-7 y lo detuvieron por un delito de receptación. Está previsto que este jueves pase a disposición judicial y, como es habitual, quede en libertad.
| etiquetas: móviles , robos , cataluña , marruecos , ap-7
España es un chollo logístico para el crimen: frontera blanda, penas leves y reincidencia sin consecuencias reales. Mientras tanto, las víctimas haciendo trámites y las mafias optimizando rutas. Mucho discurso sobre convivencia y cero contundencia contra las redes que convierten el robo en negocio internacional.
¿Y por qué nombras a ellos y no a los que están en el Gobierno? ¿No es el responsable quien gobierna y no quien diga unas supuestas chorradas que te inventas?
¿Qué tal Cuarto Milenio, ha encontrado ya en PSOE 2.0 un líder que aglutine a la extremísima izquierda?
Notición que nadie ha negado nunca.
Este año he visto iphones norteamericanos robados circulando por el pais por docenas, al final los detectan por el tema de la esim.