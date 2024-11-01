edición general
La ruta de los móviles robados, de Catalunya hacia Marruecos por la AP-7: interceptado un camionero con 150 terminales

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Rubí han detenido a un camionero que, cargado con más de 150 móviles en una mochila, iniciaba el viaje hacia el sur, dirección a Marruecos, para salir del Estado con los terminales, algunos de ellos ya denunciados como robados. Agentes de paisano de la policía catalana de esta comisaría detectaron al camionero en un polígono junto a la AP-7 y lo detuvieron por un delito de receptación. Está previsto que este jueves pase a disposición judicial y, como es habitual, quede en libertad.

8 comentarios
plutanasio #2 plutanasio
Han pillado uno, cuantos habrán llegado a Marruecos como si nada?
Kmisetas #1 Kmisetas *
Qué raro, según la podemitada esto no pasa.

España es un chollo logístico para el crimen: frontera blanda, penas leves y reincidencia sin consecuencias reales. Mientras tanto, las víctimas haciendo trámites y las mafias optimizando rutas. Mucho discurso sobre convivencia y cero contundencia contra las redes que convierten el robo en negocio internacional.
#7 abogado_del_diablo
#1 ¿Qué podemitada? ¿No habíamos quedado en que está muerta?
¿Y por qué nombras a ellos y no a los que están en el Gobierno? ¿No es el responsable quien gobierna y no quien diga unas supuestas chorradas que te inventas?
¿Qué tal Cuarto Milenio, ha encontrado ya en PSOE 2.0 un líder que aglutine a la extremísima izquierda?
powernergia #8 powernergia
#1 En España se roban móviles y se llevan a Marruecos.

Notición que nadie ha negado nunca.
asola33 #5 asola33
Me suena que solo se pueden usar en ciertos países por desidia de sus gobiernos.
johel #4 johel *
Pasa en todas partes de europa e incluso en usa y no pasa solo con los telefonos, pasa con cualquier material que se pueda revender fuera del pais de compra que sea mas dificil de detectar que la droga, se mueve hasta la chatarra con radiacion que los ppoxeros estan dejando colar a sabiendas en los vertederos del sur de españa.
Este año he visto iphones norteamericanos robados circulando por el pais por docenas, al final los detectan por el tema de la esim.
#6 PeloPene
Pinta a costumbre aislada. Disfruten de lo votado y circulen por favor
#3 Febrero2027
Cataluña ya es prácticamente una provincia de Marruecos
