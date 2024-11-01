"¡Rusos, a casa!": las calles de Budapest celebran con una histórica consigna la victoria de Magyar sobre Orbán  

"Ruszkik haza!" ("¡Rusos, a casa!"). Así celebraron los ciudadanos húngaros en el metro de Budapest la victoria electoral de Péter Magyar frente a Viktor Orbán. El vídeo se ha viralizado resultado de una euforia nacional tras 16 años de gobierno. El grito "Ruszkik haza" tiene una carga histórica que remite directamente a la ocupación soviética y a la represión de la Revolución de 1956, cuando cientos de magiares iniciaron revueltas espontáneas contra el gobierno y la influencia de la URSS, que fueron aplastadas por el ejército soviético.
