Rusia recluta de forma masiva y urgente a reservistas para defender infraestructuras

Una veintena de regiones rusas han puesto en marcha el reclutamiento masivo y urgente de reservistas para la defensa de infraestructuras críticas del país, informa hoy el diario Kommersant. Según el medio, las unidades comenzaron a formarse incluso antes de la firma de la respectiva ley por el presidente ruso, Vladímir Putin. La primera región en anunciar la creación de una unidad formada por reservistas para protegerse de ataques de drones ucranianos fue la de Leningrado. Posteriormente, se le sumaron las regiones de Kursk, Briansk, Smolensk,

#2 endos
Extremo placer ver al régimen fascista de Putin retorcerse
5
azathothruna #7 azathothruna
Debe estar lamentando haber lanzado la cagada especial con inteligencia "fidedigna", en vez de suicidar al zelenski
Igual, los europedos no aguantaran mucho el golpe economico.
1
#10 Kuruñes3.0 *
Todo lo que ayude a la derrota y la ruina de ese cagadero infecto que es el Kremlim es buena noticia. Solo lo siento por los reclutas apiolados.
2
#5 vituwaf
La transición de reservista ruso al frente, es extremadamente rápida.
1
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
¿Entonces atacar infraestructuras civiles es o no es crimen de guerra?

Es que no me aclaro, oiga.
2
ipanies #4 ipanies
#3 La legalidad o no de las cosas ya hace tiempo que no es importante para ninguna potencia. Ahora se lleva más el "quien pueda hacer, que haga!!"
1
#6 El_dinero_no_es_de_nadie *
#3 Es que no es una guerra, es una operación militar especial.

Si dices guerra en Rusia vas a la cárcel.
El crimen es llamarlo guerra :roll:
1
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
#6 Si no es una guerra ¿atacar infraestructuras civiles no seria terrorismo internacional?

Uf, que complicado es esto...
2
#8 vituwaf
#3 Esto quedó definido en los juicios de Nuremberg: "Lo que ellos hayan hecho que nosotros no".
0
antesdarle #1 antesdarle
Recordemos que reservista es toda persona que ha hecho el servicio militar obligatorio
1
cosmonauta #12 cosmonauta
#1 Se han inventado un truquito. Parece que ahora tienen un nuevo contrato para alistarse como reservistas, que es algo rarete.. En plan, quiero ir a la guerra, pero sólo la puntita.. No sé.
0
#11 Kuruñes3.0
Vete a preguntárselo a Vlad, que de eso sabe mogollón.
0

