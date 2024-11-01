Rusia recluta de forma masiva y urgente a reservistas para defender infraestructuras

Una veintena de regiones rusas han puesto en marcha el reclutamiento masivo y urgente de reservistas para la defensa de infraestructuras críticas del país, informa hoy el diario Kommersant. Según el medio, las unidades comenzaron a formarse incluso antes de la firma de la respectiva ley por el presidente ruso, Vladímir Putin. La primera región en anunciar la creación de una unidad formada por reservistas para protegerse de ataques de drones ucranianos fue la de Leningrado. Posteriormente, se le sumaron las regiones de Kursk, Briansk, Smolensk,