Rusia ofrece a la India tres submarinos de la clase Kilo completamente renovados

Según fuentes de defensa, la vida útil de estos submarinos se extenderá 20 años mediante un programa integral de modernización. El coste estimado de cada buque es inferior a 300 millones de dólares. Este programa se considera una solución rentable para mantener el poder naval de la India, especialmente considerando que la flota podría enfrentar una escasez significativa para mediados de la década de 2030. Entre 2017 y 2022, tres submarinos de la clase Kilo (INS Sindhu Rakshak, Sindhuvir y Sindhudhwaj) fueron dados de baja. La nueva oferta rusa

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Si nos lo van a hundir los ucranianos, mejor los vendemos baratitos :troll:
#3 johel
#1 Los sacan del astillero evitando que se los destruyan y cuando "acabe" la guerra meten a renovar los obsoletos indios con todo lo que hayan evolucionado durante la guerra (lanzadores de drones o lo que sea).... o directamente ponen los indios en funcionamiento a sabiendas de que son material obsoleto que se puede perder en la guerra. En el acuerdo meten algun intercambio de suministros de componentes militares que es lo que realmente necesita la industria militar rusa y asi consiguen eludir el bloqueo tecnologico.
Se le puede dar un par de vueltas a la idea, pero parece ""interesante"".
#2 ElenaCoures1
Uno tiene un agujero pero es para que corra más
Agujero de velocidad
