Elvira Nabiullina afirmó que la situación actual del mercado laboral no tiene precedentes: “nunca nos habíamos encontrado con una situación así”. En los últimos cinco años, la reserva laboral del país —definida como las personas que actualmente no están empleadas pero están dispuestas a trabajar— ha disminuido significativamente, pasando de unos 7 millones a 4,4 millones de personas. Este descenso constante de la reserva de mano de obra no muestra signos de revertirse, apuntando a un agotamiento gradual de la fuerza laboral disponible, lo que genera preocupación sobre el crecimiento económico y la productividad a largo plazo.
| etiquetas: rusia , mano de obra , escasez , banco central
(Curiosamente, los que cobran por desinformar y mentir sobre la guerra por parte de Rusia, cuando salió la noticia, volvieron a generar mucha más desinformación y ruído... No querrían estar en la lista por inútiles..aunque lo sean mucho)
Entran en la misma dinámica que cualquier otro país con crecimiento económico: Necesitan inmigración
www.google.com/search?q=chicas+rusas