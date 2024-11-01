Rusia se enfrenta a una escasez de mano de obra sin precedentes, según la gobernadora del Banco Central de Rusia [EN]

Elvira Nabiullina afirmó que la situación actual del mercado laboral no tiene precedentes: “nunca nos habíamos encontrado con una situación así”. En los últimos cinco años, la reserva laboral del país —definida como las personas que actualmente no están empleadas pero están dispuestas a trabajar— ha disminuido significativamente, pasando de unos 7 millones a 4,4 millones de personas. Este descenso constante de la reserva de mano de obra no muestra signos de revertirse, apuntando a un agotamiento gradual de la fuerza laboral disponible, lo que genera preocupación sobre el crecimiento económico y la productividad a largo plazo.