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Rusia se enfrenta a una escasez de mano de obra sin precedentes, según la gobernadora del Banco Central de Rusia [EN]

Rusia se enfrenta a una escasez de mano de obra sin precedentes, según la gobernadora del Banco Central de Rusia [EN]

Elvira Nabiullina afirmó que la situación actual del mercado laboral no tiene precedentes: “nunca nos habíamos encontrado con una situación así”. En los últimos cinco años, la reserva laboral del país —definida como las personas que actualmente no están empleadas pero están dispuestas a trabajar— ha disminuido significativamente, pasando de unos 7 millones a 4,4 millones de personas. Este descenso constante de la reserva de mano de obra no muestra signos de revertirse, apuntando a un agotamiento gradual de la fuerza laboral disponible, lo que genera preocupación sobre el crecimiento económico y la productividad a largo plazo.

| etiquetas: rusia , mano de obra , escasez , banco central
6 3 0 K 115 Rusia
9 comentarios
6 3 0 K 115 Rusia
wata #1 wata
3, 2, 1... A ver quién es el primero que dice algo sobre Ucrania y la guerra...Joder, he sido yo :troll:
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#8 JoshJash
#1 y ya se preparan para pedir listas en las empresas de empleados inútiles..así que pronto aún habrá muchos puestos libres
(Curiosamente, los que cobran por desinformar y mentir sobre la guerra por parte de Rusia, cuando salió la noticia, volvieron a generar mucha más desinformación y ruído... No querrían estar en la lista por inútiles..aunque lo sean mucho)
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antesdarle #5 antesdarle
Que revivan a los muertos que ha dejado la guerra criminal de Putin
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#3 Assoka
Este año han entrado como 300.000 inmigrantes en Rusia, un país que llleva perdiendo población desde los años 90.

Entran en la misma dinámica que cualquier otro país con crecimiento económico: Necesitan inmigración
2 K 38
Supercinexin #4 Supercinexin
#3 Hombre, inmigración, inmigración... A mí se me ocurren otras maneras de crear mano de obra a unos 16-18 años vista, en Rusia...

www.google.com/search?q=chicas+rusas

:troll:
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#6 Pitchford
#3 De esos bastantes han ido al frente directamente.. :shit:
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#9 minossabe *
Según fuentes rusas se necesitarán 12 millones de trabajadores. Noticia bomba para los paniaguados rusópatas que pululan en mnm: ya podréis dejar de contaros vuestras míseras cenas, irse a currar para allá y cambiarlas por caviar del bueno.
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#2 srskiner
Sera porque no comparan con 1950 supongo.
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#7 Cincocuatrotres *
Por lo menos en Rusia hablan abiertamente del tema, me llamo la atención, aqui nos va bastante peor y nadie ha tomado ni media medida que no sea traer inmigración, en Rusia si ya practicamente no tenian paro, la falta de mano de obra es que la economia crece, habla que la población laboral ha crecido del 71.7 en 2021 a 74.4 en 2025 y eso es todo menos malo, a comparar con Europa
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menéame