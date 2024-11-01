Rusia designa a DW como "organización indeseable"

La Fiscalía General de Rusia ha clasificado a Deutsche Welle (DW), el canal internacional de la radiotelevisión pública alemana, como "organización indeseable", según informes de medios rusos. Esta clasificación había sido solicitada por el parlamento ruso, la Duma, en agosto del año pasado. DW se suma ahora a varias otras organizaciones de medios, ONG y fundaciones que ya han recibido la etiqueta de "organización indeseable", como Radio Free Europe/Radio Liberty, Bellingcat, CORRECTIV, Reporteros Sin Fronteras y TV Rain.