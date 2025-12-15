Rusia declara “organización extremista” a Pussy Riot, símbolo de la acción protesta contra Putin

Uno de los colectivos que más ha combatido al Kremlin en las últimas dos décadas no podía faltar en las listas de personas y organizaciones prohibidas que en los últimos años han elaborado las autoridades en Rusia. Un tribunal de Moscú declaró este lunes “organización extremista” al grupo de punk rock Pussy Riot, cuyas componentes se encuentran actualmente fuera del país. La decisión la tomó el Juzgado del distrito de Tver de la capital rusa, aceptando la petición que hizo en noviembre la Fiscalía General de Rusia.