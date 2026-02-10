edición general
6 meneos
8 clics
Rusia le declara la guerra a Telegram y empieza a restringir su funcionamiento

Rusia le declara la guerra a Telegram y empieza a restringir su funcionamiento

Rusia le ha declarado la guerra a Telegram y ha comenzado a restringir su funcionamiento. Según recoge Bloomberg, el ente regulador de las comunicaciones de ese país, Roskomnadzor, puso en marcha un plan para enlentecer el acceso a la popular app de mensajería dirigida por Pável Dúrov. La decisión forma parte de una escalada en el enfrentamiento entre Telegram y el Kremlin, que desde el año pasado ha visto el bloqueo de algunas funciones de la plataforma. Entre ellas, las llamadas de voz y vídeo.

| etiquetas: telegram , rusia , max , pavel
5 1 0 K 62 actualidad
9 comentarios
5 1 0 K 62 actualidad
devilinside #2 devilinside
A ver si el Pavel tiene cojones a decir que es antidemocrático, dictatorial y todo lo demás como con el Perro, Preveo que no va a haber huevos, sobre todo si está cerca de escaleras, ventanas o le invitan a tomar un te
9 K 88
robustiano #3 robustiano
#2 o por si le cuelan polonio en los gayumbos... :-P
1 K 27
devilinside #4 devilinside
#3 Con el Putin no se atreve
2 K 38
#5 arreglenenlacemagico
#2 las autoridades rusas, a través de Roskomnadzor, justifican estos fallos citando la "degradación" de la infraestructura de Google (Google Global Cache) debido a la falta de mantenimiento. Sin embargo, Google y expertos independientes confirman que se trata de un estrangulamiento intencionado (throttling) mediante dispositivos TSPU (Soberanía de Internet). El objetivo declarado es presionar a Google para que desbloquee canales estatales rusos y elimine contenido prohibido por el Kremlin es que tambien lo han hecho en YT , los paveles de aqui deben estar bloqueados tendran que usar en cacahuete por primera vez ya no les llegan mensajes de ese checheno que les espera en la trinchera a que le envien el nude
0 K 8
arturios #6 arturios
#2 Hombre, si vive exiliado fuera de Rusia es porque tuvo los cojones de decirlo precisamente y cuando le invitan a una menta-polonio la rechaza amablemente.
1 K 22
mikhailkalinin #8 mikhailkalinin
Hará como en menéame: mandar oleadas de carne de cañón como @Hynkel a estrellarse contra las defensas de la izquierda de principios, y avanzarán milímetros a un costo absurdo de vidas.
0 K 10
#1 arreglenenlacemagico *
ya sabeis pasaros a MAX la app del gobierno de mensajeria :troll:
relacionada www.catalunyapress.es/articulo/internacional/2026-02-10/5766345-multas
0 K 8
#9 Cincocuatrotres
Hace meses que Telegram no funciona bien con Rusia, desconozco el porqué, Telemost va muy bien.
0 K 8

menéame