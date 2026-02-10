Rusia le declara la guerra a Telegram y empieza a restringir su funcionamiento

Rusia le ha declarado la guerra a Telegram y ha comenzado a restringir su funcionamiento. Según recoge Bloomberg, el ente regulador de las comunicaciones de ese país, Roskomnadzor, puso en marcha un plan para enlentecer el acceso a la popular app de mensajería dirigida por Pável Dúrov. La decisión forma parte de una escalada en el enfrentamiento entre Telegram y el Kremlin, que desde el año pasado ha visto el bloqueo de algunas funciones de la plataforma. Entre ellas, las llamadas de voz y vídeo.