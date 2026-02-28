Rusia condena el "ataque armado no provocado" contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel (ENG)

Lavrov dijo que los ataques contra Irán violan los principios y normas del derecho internacional y no tienen en cuenta las graves consecuencias para la estabilidad y la seguridad regional y mundial. Destacó la disposición de Rusia, incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU, a facilitar la búsqueda de soluciones pacíficas basadas en el derecho internacional, el respeto mutuo y el equilibrio de intereses. Lavrov también enfatizó la necesidad de cesar inmediatamente los ataques contra Irán y volver a una solución política y diplomática.