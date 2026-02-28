Rusia condena el "ataque armado no provocado" contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel (ENG)

Lavrov dijo que los ataques contra Irán violan los principios y normas del derecho internacional y no tienen en cuenta las graves consecuencias para la estabilidad y la seguridad regional y mundial. Destacó la disposición de Rusia, incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU, a facilitar la búsqueda de soluciones pacíficas basadas en el derecho internacional, el respeto mutuo y el equilibrio de intereses. Lavrov también enfatizó la necesidad de cesar inmediatamente los ataques contra Irán y volver a una solución política y diplomática.
Sanciones de Rusia a USA ya!!!
Es mas, que sea de toda la pandilla; Bielorrusia, Cuba, Corea del Norte, Nicaragua y cualquier otra dictadura de mierda que quede por ahí
Quién lleva desde la Segunda Guerra Mundial haciendo guerras, golpes de estado, cambios de régimen, promoviendo el terrorismo es EE.UU.
Si los ucranianos no hubieran echado a patadas al títere de Putin por corrupto, no les habría invadido: La culpa es de Ucrania ¿no?
Quién ha invadido Ucrania es Rusia; que lo sabe cualquiera con dos dedos de frente
Los fans del fascista y criminal de Putin podéis recitar letanías, que no se os hace ni puto caso
Gracias a la guerra de Ucrania y a la voladura de Nort Stream Europa compra el gas de EE.UU. más caro,,Europa ha dejado de ser competitiva y ahora vamos a enterarnos en el caso que se cierre el estrecho de Ormuz, que se suba el petróleo a 200 dólares. Y Europa seguirá aplaudiendo a EE.UU.
Solamente sabes repetir la propaganda rusa, como los loros
Tú no te preocupes por el precio del petróleo; que gracias al fallido chantaje ruso le compraremos menos petróleo a todo el mundo porque nos vamos a sistemas más eficientes y ecológicos
No nos entra en la cabeza que ¿para que tenía que entrar Ucrania en la OTAN y establecerse bases militares de EE.UU.?
Crear caos y poner a Europa dependiendo de EE.UU.
No te entra en tu cabeza de fan: Un país libremente puede hacer lo que quiera con su soberanía; empezando por echar a patadas al títere de tu adorado Putin, unirse a la OTAN o a la UE o a los BRICS, si le sale del higo
¿Dónde están las bases USA en Suecia o Finlandia?
¿Que pasaría si Canadá y México establecieran bases militares Rusas o Chinas?
Méxito y Canadá son libres, pero EE.UU. no lo permitiría.
Pequeñeces
¿Qué necesidad tienen Canadá o México de bases militares de nadie?
México y Canadá son libres, pero apuesto a que nunca necesitarían porque no tienen un vecino imperialista como la Rusia fascista
No como Suecia y Finlandia o las repúblicas bálticas amenazadas continuamente por Rusia
Al menos 57 niñas asesinadas por EEUU e Israel en Irán hace unas horas.
Menudos HdlgP's, menudos canallas... se ve que una escuela de niñas es un objetivo militar.
Ufff, que pena, que indignación, ¡por favor!
Así que estoy 100% segura que tú no sabes lo que es eso de "moral"
Tú a mi no me vas a dar lecciones de nada, fan
Irán confirma hace unos minutos que cierran el Estrecho de Ormut.
Se vienen cositas, maja, por la mala cabeza de tus amiguitos yanquis.
Gracias a que tu amo Putin nos chantajeaba
¿Irán confirma que cierra? A ver cómo lo hace
Y como Irán es de los pocos amigos que le quedan a Rusia, es normal que ahora se queje
En lo que llevamos de año EEUU ha atacado ya a dos países soberanos y ayudado a un tercero a cometer un genocidio en Gaza y ya veremos a ver qué consecuencias tiene éste ataque de EEUU ya muy rápidamente.
A Putin no le quedó otra opción que violarla por su bien
Pero está bien que intentes desviar la atención: Rusia puede hacer lo que quiera porque USA también lo hace
En fin. No me sorprende tu catadura moral.
Rusia y China han convocado de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU.
Esto que está pasando puede ser el inicio de la IIIGM a gran escala.
Aunque Irán no cierre el tráfico del estrecho de Orán ya lo han cerrado de facto Israel y EE.UU, porque a ver qué petrolera va a arriesgar sus barcos cuando están los sionistas bombardeando a lo loco.
Vamos que no está la costa para que el emérito se de un paseo en barco con el Bribón esta tarde.