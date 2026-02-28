edición general
15 meneos
9 clics
Rusia condena el "ataque armado no provocado" contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel (ENG)

Rusia condena el "ataque armado no provocado" contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel (ENG)

Lavrov dijo que los ataques contra Irán violan los principios y normas del derecho internacional y no tienen en cuenta las graves consecuencias para la estabilidad y la seguridad regional y mundial. Destacó la disposición de Rusia, incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU, a facilitar la búsqueda de soluciones pacíficas basadas en el derecho internacional, el respeto mutuo y el equilibrio de intereses. Lavrov también enfatizó la necesidad de cesar inmediatamente los ataques contra Irán y volver a una solución política y diplomática.

| etiquetas: rusia , iran , israel , derecho internacional , pacificas , paz
14 1 0 K 128 actualidad
31 comentarios
14 1 0 K 128 actualidad
Comentarios destacados:          
ansiet #1 ansiet
Ya veremos en que queda la "amistad" entre Putin y el puto anaranjao de mierda este.
5 K 86
ElenaCoures1 #23 ElenaCoures1
#1 Eso, eso
Sanciones de Rusia a USA ya!!! :troll:
Es mas, que sea de toda la pandilla; Bielorrusia, Cuba, Corea del Norte, Nicaragua y cualquier otra dictadura de mierda que quede por ahí
2 K 32
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
Los delirios imperialistas los tiene EE.UU., si no se hubiera tratado de meter a Ucrania en la OTAN, Ucrania sería un país próspero.
Quién lleva desde la Segunda Guerra Mundial haciendo guerras, golpes de estado, cambios de régimen, promoviendo el terrorismo es EE.UU.
2 K 42
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1 *
#8 A los países se les "obliga" a entrar en la OTAN, claro
Si los ucranianos no hubieran echado a patadas al títere de Putin por corrupto, no les habría invadido: La culpa es de Ucrania ¿no?
Quién ha invadido Ucrania es Rusia; que lo sabe cualquiera con dos dedos de frente
Los fans del fascista y criminal de Putin podéis recitar letanías, que no se os hace ni puto caso
5 K 65
Mauro_Nacho #13 Mauro_Nacho
#11 Los títeres son los europeos que son perros falderos de EE.UU.
Gracias a la guerra de Ucrania y a la voladura de Nort Stream Europa compra el gas de EE.UU. más caro,,Europa ha dejado de ser competitiva y ahora vamos a enterarnos en el caso que se cierre el estrecho de Ormuz, que se suba el petróleo a 200 dólares. Y Europa seguirá aplaudiendo a EE.UU.
1 K 22
ElenaCoures1 #20 ElenaCoures1
#13 Por eso en Europa seguimos apoyando a Ucrania contra el fascismo ruso y los fans de Putin no lo podéis soportar xD xD xD xD xD
Solamente sabes repetir la propaganda rusa, como los loros
Tú no te preocupes por el precio del petróleo; que gracias al fallido chantaje ruso le compraremos menos petróleo a todo el mundo porque nos vamos a sistemas más eficientes y ecológicos
1 K 15
Mauro_Nacho #26 Mauro_Nacho
#20 Sobre las fuentes renovables vamos a depender de China es de donde importamos las placas solares, fabrican los coches eléctricos más competitivos y las baterías mas innovadoras, además de ser la fabrica del mundo. Pero China es aliada de Putin, estamos atrapados.
No nos entra en la cabeza que ¿para que tenía que entrar Ucrania en la OTAN y establecerse bases militares de EE.UU.?
Crear caos y poner a Europa dependiendo de EE.UU.
1 K 23
ElenaCoures1 #29 ElenaCoures1
#26 China se sabe tan aliada de Putin, que solo espera la oportunidad de quedarse con los despojos de Rusia cuando caiga
No te entra en tu cabeza de fan: Un país libremente puede hacer lo que quiera con su soberanía; empezando por echar a patadas al títere de tu adorado Putin, unirse a la OTAN o a la UE o a los BRICS, si le sale del higo
¿Dónde están las bases USA en Suecia o Finlandia?
0 K 7
Mauro_Nacho #30 Mauro_Nacho
#29 China no es imperialista, no ha querido salir nunca de su territorio.
¿Que pasaría si Canadá y México establecieran bases militares Rusas o Chinas?
Méxito y Canadá son libres, pero EE.UU. no lo permitiría.
1 K 23
ElenaCoures1 #31 ElenaCoures1 *
#30 Solo se ha quedado con el Tibet, atacado Vietnam, cañoneado India y robado aguas internacionales y de muchos países
Pequeñeces
¿Qué necesidad tienen Canadá o México de bases militares de nadie?
México y Canadá son libres, pero apuesto a que nunca necesitarían porque no tienen un vecino imperialista como la Rusia fascista
No como Suecia y Finlandia o las repúblicas bálticas amenazadas continuamente por Rusia
0 K 7
Spirito #14 Spirito *
#8 Así es.

Al menos 57 niñas asesinadas por EEUU e Israel en Irán hace unas horas.

Menudos HdlgP's, menudos canallas... se ve que una escuela de niñas es un objetivo militar.

Ufff, que pena, que indignación, ¡por favor!
2 K 31
#3 guillersk
El chiste se cuenta solo
3 K 35
#4 pozz
Las consecuencias de los delirios imperialistas de Putin en Ucrania, otro aliado del Kremlin que va a ser fulminado.
2 K 32
luiggi #18 luiggi
Qué cinismo
2 K 25
ElenaCoures1 #22 ElenaCoures1
#21 Tú eres un fan del fascista y criminal de Putin y siempre le defiendes
Así que estoy 100% segura que tú no sabes lo que es eso de "moral"
Tú a mi no me vas a dar lecciones de nada, fan
2 K 25
Spirito #24 Spirito
#22 Se ve que que la cosa promete porque te has traído a tu guardia pretoriana para pasarte la mano por el lomo.
2 K 29
ElenaCoures1 #25 ElenaCoures1
#24 Se ve que te escuece el culo, por como saltas cuando se critica a tu adorado fascista y criminal de Putin
1 K 15
Spirito #27 Spirito
#25 Anda y llena el depósito del coche.

Irán confirma hace unos minutos que cierran el Estrecho de Ormut.

Se vienen cositas, maja, por la mala cabeza de tus amiguitos yanquis.
0 K 8
ElenaCoures1 #28 ElenaCoures1
#27 No se si lo llenaré. Cada vez hay mas híbridos como el mío
Gracias a que tu amo Putin nos chantajeaba
¿Irán confirma que cierra? A ver cómo lo hace
0 K 7
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
El mundo condenó el "ataque armado no provocado" contra Ucrania por parte de Rusia y al fascista y criminal Putin se la sudó
Y como Irán es de los pocos amigos que le quedan a Rusia, es normal que ahora se queje
6 K 19
Spirito #6 Spirito *
#2 Perdona, la OTAN o mejor EEUU venía provocando a Rusia desde hacía años... lo mismo que sigue provocando a China, no es igual que lo que estamos viviendo ahora en Irán.

En lo que llevamos de año EEUU ha atacado ya a dos países soberanos y ayudado a un tercero a cometer un genocidio en Gaza y ya veremos a ver qué consecuencias tiene éste ataque de EEUU ya muy rápidamente.
8 K 71
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#6 Iba con la falda corta enfrente suyo. Qué desfachatez!
A Putin no le quedó otra opción que violarla por su bien

Pero está bien que intentes desviar la atención: Rusia puede hacer lo que quiera porque USA también lo hace
4 K 55
Spirito #21 Spirito
#7 Comparar una violación con acercar bases militares y misiles a las fronteras de un país demuestra el nivel moral que tienes y encima me acusas a mí de desviar la atención.

En fin. No me sorprende tu catadura moral. 8-D
0 K 8
Mesto #17 Mesto
#6 ¿Cómo y de qué forma se ha provocado a Rusia para que Putin invada Ucrania?.
3 K 37
Spirito #19 Spirito
#17 Venga Mesto... que estamos hablando los adultos.
0 K 8
#5 albx
Rusia haciendo palmas con las orejas por el cierre del estrecho de Ormuz. Va a vender más petróleo y más caro.
0 K 10
Spirito #9 Spirito *
#5 Sí, pero a China le va a perjudicar bastante.

Rusia y China han convocado de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU.

Esto que está pasando puede ser el inicio de la IIIGM a gran escala.
1 K 16
#12 soberao *
#9 Al que le perjudica bien es a la Casa Real si no han sacado al emérito de su "exilio" hace ya tiempo, porque con la edad que tiene no está para que lo evacuen en un Jeep de repente por medio del desierto...
1 K 24
Spirito #16 Spirito *
#12 Lo he pensado y sí, al Campechano ya lo habrán evacuado... o vete tú a saber y aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid. :shit:
0 K 8
#10 soberao *
#5 "por el cierre del estrecho de Ormuz."
Aunque Irán no cierre el tráfico del estrecho de Orán ya lo han cerrado de facto Israel y EE.UU, porque a ver qué petrolera va a arriesgar sus barcos cuando están los sionistas bombardeando a lo loco.
Vamos que no está la costa para que el emérito se de un paseo en barco con el Bribón esta tarde.
0 K 16
#15 Mataq
En viste del agujero sin salida donde está metido, no se esperar nada más que una declaración. Sería todo.
0 K 6

menéame