Rusia celebra el plan de Trump para fragmentar la Unión Europea

Hace décadas que el presidente ruso, Vladímir Putin, sueña en alto con el colapso de la Unión Europea y su distanciamiento de Estados Unidos. El clásico “divide y vencerás”. Sin embargo, el enorme giro dado por el Gobierno de Donald Trump en su política exterior —concretado, negro sobre blanco, en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional conocida el pasado viernes— ha sobrepasado el más optimista de sus deseos. Por primera vez, una administración estadounidense sitúa al bloque comunitario, y no a Rusia, como su principal adversario en Europa