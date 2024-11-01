Rusia analizará la posibilidad de suspender el suministro de gas a Europa

Al abordar el incremento de los precios del gas en Europa, el mandatario sostuvo que no guarda relación directa con una reducción de suministros. Durante la conversación, el mandatario se refirió a las restricciones que, según indicó, se prevén en el mercado europeo. «De todas formas, como usted acaba de decir, planean dentro de un mes […] imponer restricciones a la compra de gas ruso, incluido el gas natural licuado. Y dentro de un año, en 2027, habrá nuevas restricciones, hasta llegar a una prohibición total», explicó el presidente. «Pero a