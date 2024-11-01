Rusia analizará la posibilidad de suspender el suministro de gas a Europa

Al abordar el incremento de los precios del gas en Europa, el mandatario sostuvo que no guarda relación directa con una reducción de suministros. Durante la conversación, el mandatario se refirió a las restricciones que, según indicó, se prevén en el mercado europeo. «De todas formas, como usted acaba de decir, planean dentro de un mes […] imponer restricciones a la compra de gas ruso, incluido el gas natural licuado. Y dentro de un año, en 2027, habrá nuevas restricciones, hasta llegar a una prohibición total», explicó el presidente. «Pero a
| etiquetas: rusia , gas , europa
No hace falta, pues la UE prevee a oartir de otoño implementar nuevas sanciones y entre ellas esta el gas licuado.
Y ahora Ormuz cerrado por una guerra iniciada por los yankis.
En europa somos unos cracks.
A comprar al tio sam a precio de oro.
Preparo las palomitas, que donde vivo este invierno ha sido frio, y calentar la casa cuesta lo suyo.
Jo, pues me da que cuando me vea quitarme los calzoncillos largos...