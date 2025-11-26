edición general
Rusia advierte de que no hará concesiones en las negociaciones sobre el plan de paz

Rusia celebra los esfuerzos diplomáticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero no hará concesiones en las negociaciones sobre el plan de paz para Ucrania, afirmó hoy el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

etiquetas: guerra , ucrania , rusia , putin
cosmonauta #1 cosmonauta
Es decir, que el plan de Trump lo redactaron ellos :-D

Buena señal, en todo caso. Si buscan paz es porque ven que no ganarán la guerra
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 Los planes de paz de Trump son un fake ninguno prospera, los saca nada mas para seguir en el candelero y que se olviden de la mierda en que esta convirtiendo EE.UU.
#7 anamabel
#1 Todo depende de lo que entendamos como ganar la guerra. Si consideramos que la OTAN quería convertir a Ucrania en otra Polonia, esto es, otro vasallo OTAN, meterle unas bases de misiles bonicos y esas cosas, pues la OTAN habrá perdido la guerra y, por ende, Rusia la habrá ganado.
cosmonauta #8 cosmonauta *
#7 Y si mi abuela tuviese ruedas sería una bicicleta.

Igual tendremos que tirar de diccionario. No lo esperaba.
#9 anamabel
#8 No hace falta ponerle ruedas a tu abuela, sólo comprender el concepto de guerra por poderes, o guerra proxy
Alakrán_ #17 Alakrán_ *
#8 No te molestes por el bulero.
Habla de estados vasallos, la OTAN no es Rusia, es una asociación VOLUNTARIA, que para los países de Este de Europa supone una garantía de seguridad y de libertad ante los nostálgico del imperio ruso, por eso todos desean formar parte de la OTAN.

Luego está el pequeño detalle de que en Polonia no hay misiles balísticos, están en el mismo sitio que cuando cayó la URSS.
Bulos tras bulos.
#10 Dav3n
#7 Te esfuerzas en vano y en breve te pondrá en el ignore xD

No molestes a la gente de bien, que son muy suyos.
Don_Pixote #16 Don_Pixote
#7 la diferencia es que la OTAN no ha entrado reventando a la población con la excusa de liberarla

Igual los "vasallos" prefieren acercamiento a occidente y la OTAN, y no a su antigua herencia sovietica

Ya tu sabes
#18 anamabel
#16 la diferencia es que la OTAN no ha entrado reventando a la población con la excusa de liberarla

Ah, ahora me entero de que los misiles que le da la OTAN a los ukronazis son de confetti.

Y lo que hizo la OTAN en Serbia fueron todo efectos especiales, ya tu sabes.

Igual los vasallos votaron a un presidente varias veces que no quería meter a Ucrania en la OTAN y alguien lo quitó a la fuerza.
Don_Pixote #20 Don_Pixote *
#18¿Porque mezclas peras con manzanas?
¿Algo haría un tal Slobodan Milošević para provocar tal actuación de la OTAN no? ¿O solo te conviene una parte de la historia?
:troll:


¿ te refieres a candidatos políticos envenenados con Polonio en Ucrania ,o a cual? :troll: :troll:  media
#21 anamabel
#20 Ya me dirás cómo provocó Milosevic que la OTAN bombardeara la embajada china en Belgrado, cuando las tropas (serbias) estaban en Kosovo.
Don_Pixote #22 Don_Pixote
#21 madre mía que follón de Wikipedia llevas colega :-D , usa chat GPT al menos
#23 anamabel
#22 No hace falta la wiki, con que consultes la hemeroteca lo tienes a tu alcance.
Battlestar #13 Battlestar *
#1 No, es porque ven que pueden ganarla sin tener que pegar un tiro más xD

Hablando en serio hablar de ganar o perder la guerra así en términos absolutos es un tanto absurdo
JuanCarVen #15 JuanCarVen
#1 Muy pocos ganan en una guerra. El ucraniano medio ha perdido bastante, el ruso medio tiene a Putin, con o sin guerra pierde.
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
“no haremos concesiones” es lo que Rusia llama “negociar”. Debería ser obligatorio que todos los de “debería negociar con Rusia” atiendan a la realidad.
cosmonauta #24 cosmonauta
#19 y no veas lo que le jode que le ignoren.

Supongo que ya estará lanzando pullas por detrás. Me da mucha pereza ese tipo
#14 Dav3n
#12 No? No ha sido vencida? Crees que EEUU negocia con Rusia o con China por gusto?

En serio? xD xD xD

Venga, que voy a portarme bien para que habléis, es lo mejor para que quede bien claro lo que hay :troll:
camvalf #2 camvalf
No se porque lo llaman negociaciones de paz cuando es el acuerdo entre con TACO para el intercambio de Ucrania por Venezuela.
#11 Dav3n *
#_4 Por qué no te callas enésimolacayo?

Eres un ultrafan de los yankees, no tienes derecho a dar lecciones sobre los orcos, palabra que hace no tanto, te encantaba.

Revista ejércitos es tu mesías, por tanto...
#6 Dav3n *
#_1 Cosmonauter Valiente chorrada... Madre del amor hermoso... Trump, el agente ruso...

Es decir, que no es que la OTAN haya sido vencida, es que Trump es un agente ruso al servicio de Putin... Si me lo cuenta mi sobrino me hace gracia, si lo dices tú... Me descojono, porque no me das más elección que esa.

Te has planteado que todo esto quizás vaya más enfocado a echar a Zelensky que a "negociar con los rusos"?

Es que es muy muy burdo...

Te suena el reciente escándalo de…   » ver todo el comentario
#12 tpm1
#6 "no es que la OTAN haya sido vencida"

Hablando de valientes chorradas
Don_Pixote #19 Don_Pixote
#6 yo no se porque te ignoran, con lo bien que me lo paso leyendo tus argumentos astroturfers
antesdarle #3 antesdarle
“la operación militar especial” todavia siguen con eso xD
