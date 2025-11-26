Rusia advierte de que no hará concesiones en las negociaciones sobre el plan de paz

Rusia celebra los esfuerzos diplomáticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero no hará concesiones en las negociaciones sobre el plan de paz para Ucrania, afirmó hoy el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.
Buena señal, en todo caso. Si buscan paz es porque ven que no ganarán la guerra
Igual tendremos que tirar de diccionario. No lo esperaba.
Habla de estados vasallos, la OTAN no es Rusia, es una asociación VOLUNTARIA, que para los países de Este de Europa supone una garantía de seguridad y de libertad ante los nostálgico del imperio ruso, por eso todos desean formar parte de la OTAN.
Luego está el pequeño detalle de que en Polonia no hay misiles balísticos, están en el mismo sitio que cuando cayó la URSS.
Bulos tras bulos.
No molestes a la gente de bien, que son muy suyos.
Igual los "vasallos" prefieren acercamiento a occidente y la OTAN, y no a su antigua herencia sovietica
Ya tu sabes
Ah, ahora me entero de que los misiles que le da la OTAN a los ukronazis son de confetti.
Y lo que hizo la OTAN en Serbia fueron todo efectos especiales, ya tu sabes.
Igual los vasallos votaron a un presidente varias veces que no quería meter a Ucrania en la OTAN y alguien lo quitó a la fuerza.
¿Algo haría un tal Slobodan Milošević para provocar tal actuación de la OTAN no? ¿O solo te conviene una parte de la historia?
¿ te refieres a candidatos políticos envenenados con Polonio en Ucrania ,o a cual?
Hablando en serio hablar de ganar o perder la guerra así en términos absolutos es un tanto absurdo
Supongo que ya estará lanzando pullas por detrás. Me da mucha pereza ese tipo
En serio?
Venga, que voy a portarme bien para que habléis, es lo mejor para que quede bien claro lo que hay
Eres un ultrafan de los yankees, no tienes derecho a dar lecciones sobre los orcos, palabra que hace no tanto, te encantaba.
Revista ejércitos es tu mesías, por tanto...
Es decir, que no es que la OTAN haya sido vencida, es que Trump es un agente ruso al servicio de Putin... Si me lo cuenta mi sobrino me hace gracia, si lo dices tú... Me descojono, porque no me das más elección que esa.
Te has planteado que todo esto quizás vaya más enfocado a echar a Zelensky que a "negociar con los rusos"?
Es que es muy muy burdo...
Te suena el reciente escándalo de… » ver todo el comentario
Hablando de valientes chorradas