Rusia acusa a Ucrania de la muerte de 24 personas en un hotel de Jersón durante la celebración de Año Nuevo

Las autoridades rusas en la región de Jersón, al sur de Ucrania, ocupada por Rusia, acusaron este jueves al ejército ucraniano de matar al menos a 24 personas en un ataque con drones contra un hotel y una cafetería donde se celebraban Año Nuevo en la costa del Mar Negro. El líder prorruso Vladímir Saldo hizo la acusación en un comunicado a través de la plataforma de mensajería Telegram. No hubo comentarios inmediatos de Ucrania, y Saldo no proporcionó imágenes ni otras pruebas que permitieran verificar la acusación de inmediato. Saldo alegó...

cocolisto #1 cocolisto
Titular de la vanguardia si el ataque hubiera sido de Rusia a Ucrania:
"Rusia realiza una carnicería en una cafetería y discoteca mientras la gente celebraba el año nuevo".
Y todo así.
Priorat #4 Priorat
#1 Hay una diferencia entre Rusia y Ucrania. Rusia invade, ataca y crea una guerra. Ucrania es invadida y se defiende de una guerra que no ha provocado.
No está al mismo nivel agresor y agredido. Los titulares no pueden ser igual.
#6 Cincocuatrotres
#4 Rusia nunca hubiera invadido Ucrania si la OTAN no se hubiera asomado a sus puertas, si no hubieran llenado Ucrania de bases secretas, avisó o os vais o hay guerra y así como en la crisis de los misiles turcos y cubanos hubo una marcha atrás aquí la OTAN no se retiró, estaba prepotentemente convencida de su superioridad y mira por donde los rusos que avisaron que iba a haber guerra si no se retiraban les están dando para el pelo, la OTAN apostó mucho por el saqueo de Rusia.
Veelicus #7 Veelicus
#4 claro claro
tul #8 tul *
#4 y el sacrosanto derecho a defenderse al que tanto aplaudís cuando se trata de gringolandia ahora ya no os gusta? Pues toca chuparla!
cocolisto #3 cocolisto
"El ataque, que ocurrió cerca de la medianoche, fue atribuido por las autoridades prorrusas al Ejército ucraniano, con el uso de tres drones que transportaban material inflamable, lo que provocó incendios intensos en los que muchos civiles murieron quemados vivos".
cosmonauta #5 cosmonauta
Precisamente, La Vanguardia es de los más elegantes en ese sentido.

Relacionado, un putinista famoso en estos últimos tiempos fue corresponsal de La Vanguardia en Moscú por 20 años.

www.lavanguardia.com/autores/rafael-pochdefeliu.html
antesdarle #9 antesdarle
“y Saldo no proporcionó imágenes ni otras pruebas que permitieran verificar la acusación.”
