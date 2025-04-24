Las autoridades rusas en la región de Jersón, al sur de Ucrania, ocupada por Rusia, acusaron este jueves al ejército ucraniano de matar al menos a 24 personas en un ataque con drones contra un hotel y una cafetería donde se celebraban Año Nuevo en la costa del Mar Negro. El líder prorruso Vladímir Saldo hizo la acusación en un comunicado a través de la plataforma de mensajería Telegram. No hubo comentarios inmediatos de Ucrania, y Saldo no proporcionó imágenes ni otras pruebas que permitieran verificar la acusación de inmediato. Saldo alegó...
| etiquetas: rusia , ucrania , muerte , 24 personas , jersón
"Rusia realiza una carnicería en una cafetería y discoteca mientras la gente celebraba el año nuevo".
Y todo así.
No está al mismo nivel agresor y agredido. Los titulares no pueden ser igual.
Relacionado, un putinista famoso en estos últimos tiempos fue corresponsal de La Vanguardia en Moscú por 20 años.
