Rusia acusa a Ucrania de la muerte de 24 personas en un hotel de Jersón durante la celebración de Año Nuevo

Las autoridades rusas en la región de Jersón, al sur de Ucrania, ocupada por Rusia, acusaron este jueves al ejército ucraniano de matar al menos a 24 personas en un ataque con drones contra un hotel y una cafetería donde se celebraban Año Nuevo en la costa del Mar Negro. El líder prorruso Vladímir Saldo hizo la acusación en un comunicado a través de la plataforma de mensajería Telegram. No hubo comentarios inmediatos de Ucrania, y Saldo no proporcionó imágenes ni otras pruebas que permitieran verificar la acusación de inmediato. Saldo alegó...