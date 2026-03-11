·
Rumania aprueba el despliegue de aviones y tropas estadounidenses en su territorio
El presidente rumano, Nicușor Dan, ha recalcado que los equipos son para labores “defensivas” en la guerra contra Irán.
#1
javibaz
No pueden ser defensivas, son los agresores.
10
K
126
#4
YoSoyTuPadre
*
Nonono, no es despliegue, es un
repliegue
, estas unidades estaban en bases en el Golfo hasta hace unos días, es bueno hablar con propiedad, desde las que participaron en los bombardeos a Irán los primeros días y tras el contraataque iraní se tuvieron que ir, primero a Jordania e Israel y ahora ya se desplazan hacia Rumanía, tras los bombardeos de ayer y antes de ayer a Jordania
EEUU avanza hacia atrás como los buenos Imperios en sus fases de decadencia
2
K
39
#3
pitercio
Para eso se empeñaron en que votasen bien.
0
K
20
#2
DDJ
Otro a la lista negra de los despreciables.
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
EEUU avanza hacia atrás como los buenos Imperios en sus fases de decadencia