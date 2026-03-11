edición general
10 meneos
9 clics
Rumania aprueba el despliegue de aviones y tropas estadounidenses en su territorio

Rumania aprueba el despliegue de aviones y tropas estadounidenses en su territorio

El presidente rumano, Nicușor Dan, ha recalcado que los equipos son para labores “defensivas” en la guerra contra Irán.

| etiquetas: rumania , irán , estados unidos , israel , guerra , oriente medio
8 2 0 K 127 actualidad
4 comentarios
8 2 0 K 127 actualidad
javibaz #1 javibaz
No pueden ser defensivas, son los agresores.
10 K 126
YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
Nonono, no es despliegue, es un repliegue, estas unidades estaban en bases en el Golfo hasta hace unos días, es bueno hablar con propiedad, desde las que participaron en los bombardeos a Irán los primeros días y tras el contraataque iraní se tuvieron que ir, primero a Jordania e Israel y ahora ya se desplazan hacia Rumanía, tras los bombardeos de ayer y antes de ayer a Jordania

EEUU avanza hacia atrás como los buenos Imperios en sus fases de decadencia :troll:
2 K 39
pitercio #3 pitercio
Para eso se empeñaron en que votasen bien.
0 K 20
DDJ #2 DDJ
Otro a la lista negra de los despreciables.
0 K 10

menéame