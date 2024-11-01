edición general
Rufián junto a Emilio Delgado luce poder de convocatoria con su acto sobre el futuro de la izquierda en Madrid  

Acude al coloquio una nutrida presencia de cargos de los partidos de Sumar, ERC, Compromís, CHA e...

FunFrock #8 FunFrock
Un tío q odia España, liderando la izquierda. Lo mejor de cada casa...
El tío q estuvo en el golpe del proces dando lecciones de democracia... Te tienes q reír
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#8 pues verás como aún hay quien se lo crea.
FunFrock #11 FunFrock
#9 si pq odian la idea de lugar común. Un independentista q quiere más dinero para el no va a luchar x un extremeño. Va a luchar por q el extremeño tenga menos.

Como el mismo,dijo. Q no quería pagar impuestos para q sus primos de Jaén tuvieran comedor escolar.
Algo muy de izquierdas
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#11 nacionalista y de izquierdas. Imagínate.
#10 mariopg
#8 mejor los Montoros
FunFrock #12 FunFrock
#10 ese señor debería de estar en la cárcel.
Lupus #14 Lupus
#8 quien odia a España es quien coge pisos de VPO y se los hurta a los españoles para venderselos a una empresa estadounidense. Aunque sea de un partido que coloque banderas gigantes en Colón.

Si un indepe como Oskar Matute o Rufián defienden la subida del SMI, la continuidad de las pensiones o la sanidad pública, aman más a España que los tios mierdas de pulserita rojigualda.
FunFrock #15 FunFrock
#14 ama tanto la sanidad pública q quieren pagar menos al fondo común para quedárselo ellos.

Aman tanto lo público q no quieren pagar para q sus primos de Jaén tengan comedor.

Son tan patriotas q montaron un golpe saltándose la democracia porque la quieren tanto q se la saltan.

Oskar matute quiere Tanto a España q va a votar cualquier cosa con tal de sacar a sus 200 presos.

Subir el SMI... Nada de fomentar crear industria. Solo subir El SMI como si tener un número más alto fueras más rico
Lupus #16 Lupus
#15 Eres más rico si te bajan el salario, claro que si, majo.
Meneador_Compulsivo #6 Meneador_Compulsivo *
Ojalá Rufián de candidato de la nueva verdadera izquierda
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... incluso un diputado del PSOE...
Kantinero #3 Kantinero
Es que el PSOE tiene que estar si o si
Es imposible que toque poder una coalición de izquierdas sin que esté el PSOE incluido por muy que digan que es igual que el PP que además eso no se lo cree nadie
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
muy fan del "incluso" de quien redactó la nota de prensa
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
No va a lograr nada, pero igual siembra una semilla y siembra un par de conciencias. Hasta que no se organicen fuera de Madrid, no se va a lograr nada.
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
Inclusivitat.
salchipapa77 #7 salchipapa77
Ni una bandera de España, el sueño de la izquierda.
