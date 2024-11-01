Rueda nombra a la nieta de Fernández-Albor (PP) al frente del único parque nacional de Galicia y sustituye a su primo

Las prebendas que el Partido Popular ha ofrecido históricamente a varios familiares de sus altos cargos no son nuevas, pero sí notorias y van en aumento. La red clientelar en torno a las grandes familias que controlan el PP gallego se sabe dónde empieza, pero no dónde termina. En este caso, el comienzo es parte de la historia de la Autonomía.