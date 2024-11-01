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Rueda nombra a la nieta de Fernández-Albor (PP) al frente del único parque nacional de Galicia y sustituye a su primo

Rueda nombra a la nieta de Fernández-Albor (PP) al frente del único parque nacional de Galicia y sustituye a su primo

Las prebendas que el Partido Popular ha ofrecido históricamente a varios familiares de sus altos cargos no son nuevas, pero sí notorias y van en aumento. La red clientelar en torno a las grandes familias que controlan el PP gallego se sabe dónde empieza, pero no dónde termina. En este caso, el comienzo es parte de la historia de la Autonomía.

| etiquetas: pp , galicia , fernández-albor , nieta
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6 comentarios
12 11 0 K 192 Galicia
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Todo queda en familia. Y no pasa nada...
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 "Y no pasa nada". Claro que pasa, que este tipo de cosas hace que los votantes del PP reafirmen su voto.
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ochoceros #6 ochoceros
#1 La ultraderecha en España es dueña por sus cojones morenos de casi todos los chiringuitos, excepto unos pocos que maneja la derecha, y siempre que pueden se reproducen en el cargo por nepotismo.

Llevan así desde el 36 ininterrumpidamente, y desde la transición respaldados por sus votontos, con tan extensa hemeroteca sobre el tema que da vergüenza ajena tener que explicárselo a alguien sobre todo si es de derechas, porque les falta el sentido crítico.  media
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autonomator #4 autonomator
M·E·R·I·T·O·C·R·A·C·I·A


(la que tengo aquí colgada)
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#3 casicasi
La cultura del esfuerzo!
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manc0ntr0 #5 manc0ntr0
Es la que los gallegos llevan votando desde siempre.
Pero luego lloran porque el rural está hecho una mierda.
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menéame