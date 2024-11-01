Rueda nombra a la nieta de Fernández-Albor (PP) al frente del único parque nacional de Galicia y sustituye a su primo

Las prebendas que el Partido Popular ha ofrecido históricamente a varios familiares de sus altos cargos no son nuevas, pero sí notorias y van en aumento. La red clientelar en torno a las grandes familias que controlan el PP gallego se sabe dónde empieza, pero no dónde termina. En este caso, el comienzo es parte de la historia de la Autonomía.
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Llevan así desde el 36 ininterrumpidamente, y desde la transición respaldados por sus votontos, con tan extensa hemeroteca sobre el tema que da vergüenza ajena tener que explicárselo a alguien sobre todo si es de derechas, porque les falta el sentido crítico.
(la que tengo aquí colgada)
Pero luego lloran porque el rural está hecho una mierda.