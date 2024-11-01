edición general
3 meneos
18 clics
Rubiño se cobra la 'venganza' con Ortega Smith tras el botellazo y ante la guerra interna en Vox: "El primer inquiokupa"

Rubiño se cobra la 'venganza' con Ortega Smith tras el botellazo y ante la guerra interna en Vox: "El primer inquiokupa"

El Pleno de Cibeles ha estado marcado este martes por la guerra interna en Vox, entre los que apoyan a Ortega Smith y los concejales que se mantienen en la línea de Abascal

| etiquetas: rubiño , ortega smith , inquiokupa , venganza
2 1 0 K 25 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 25 actualidad
Mltfrtk #1 Mltfrtk
Video de la propia noticia
www.instagram.com/reel/DVJWH4GDXDe/
El gran reemplazo xD xD xD
1 K 20
Bombástico #2 Bombástico
#1 Muy listos no son.
0 K 9

menéame