RTVE da voz a un ultraderechista que llama "fuegos artificiales" a los bombardeos de EEUU contra Venezuela y dice que son "necesarios"

La cadena pública ha elegido difundir la opinión de un venezolano afincado en España que justifica el ataque militar ilegal de EEUU de la pasada madrugada.

Beltenebros #1 Beltenebros *
Y luego tienes a gentuza de extrema derecha española que te dice que ver la 1 de TVE es de "rojos".
tdgwho #2 tdgwho
Se han equivocado de venezolano, tenían que dar voz a uno del gusto de podemos, el resto son ultraderechistas.
#4 VFR
#2 o a ZP que de Venezuela sabe mucho
#8 Dav3n
#2 Nos queda claro que, para algunos, todo vale en la fiesta de la democracia que os ha servido Trump.

Caretas fuera.

Luego lloraréis cuando los 7000 millones que no forman parte del jardín occidental nos hagan el vacío...

Y yo que me reiré a vuestra costa aunque pringue igual que vosotros :troll:
#10 guillersk
#2 fascistes todes!!
plutanasio #13 plutanasio
#2 va a estar difícil encontrar a alguno, ahora no es monedero el que está bailando. Sólo hay que ver las noticias para darse cuenta que quienes están bailando es la mayor diáspora de la historia de la humanidad.
Beltenebros #3 Beltenebros *
#_2
Veo que justificas crímenes contra el Derecho Internacional.
Y luego eres tan poco coherente que me pones en ignore, pero entras a un enlace que he subido a soltar trolentarios.
Tkachenko #6 Tkachenko
#3 enésimo clon del multicuentas
Beltenebros #9 Beltenebros
#6
Y creen que con esos trucos gastados van a conseguir que la propaganda NAFO manipule a la mayoría. Son ilusos a tope.
tdgwho #11 tdgwho
#6 justo, una cuenta de 2024, llamando clon multicuenta a una cuenta que tengo desde 2018, y con 38k comentarios.

Mejor di que no te gusta lo que digo y llora
Tkachenko #14 Tkachenko
#11 "evento de seguridad"...sabes cuántas cuentas de 2008 con 50 comentantarios están activas hoy, no? Claro que lo sabes :troll:
tdgwho #15 tdgwho
#14 claro, pero es que la mia es de 2018. y tiene mas de 50 comentarios.
Tkachenko #16 Tkachenko
#15 ohhhh
#12 guillersk
#3 es putinejo?
alfre2 #7 alfre2
exacto. También habría valido alguno que no mintiese.
powernergia #5 powernergia
Se llama información.
#18 Banshee2x
Dios mío que loco, han preguntado a alguien y ha dicho su opinión.
#17 Tailgunner
pero si eres del 2024! xD
