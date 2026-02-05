·
10
meneos
65
clics
Rosa Rodríguez, ganadora del mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’
La concursante ha batido a Manu Pascual y se ha llevado 2.716.000 euros tras un duelo conjunto que se ha extendido durante 307 programas
etiquetas
pasapalabra
actualidad
ocio
8
2
1
cultura
6 comentarios
#3
Leclercia_adecarboxylata
Cuánto me alegro por ella. Muy simpática y, por supuesto, muy inteligente. Estos deberían ser nuestras estrellas televisivas. Felicidades, Rosa.
#4
tdgwho
#3
Podríamos entrar en el terreno de las múltiples inteligencias.
Pero memorizar diccionarios manuales y demás, no creo que sea algo mas que eso, memorizar.
Que es brutal memorizar todo eso, si, no le quito ese mérito. Pero no nos tiremos. Chatgpt sacaría el rosco cada semana
#2
jonolulu
Con la M, apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP.
Y yo no me acuerdo ni de donde he dejado las llaves...
#5
Tensk
Quiero agradecerle a Rosa que comparta con nosotros casi que la mitad (si no cambió la cosa) de sus ganancias.
#6
xyria
Habrá palabras que memorizó y otras que no, es decir, las conocía: lo pintes como lo pintes, aunque sea memorizando, esta chica es un genio por encima de ti y de mi.
#1
A001
Un coco
