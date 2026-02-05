edición general
Rosa Rodríguez, ganadora del mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’

La concursante ha batido a Manu Pascual y se ha llevado 2.716.000 euros tras un duelo conjunto que se ha extendido durante 307 programas

#3 Leclercia_adecarboxylata *
Cuánto me alegro por ella. Muy simpática y, por supuesto, muy inteligente. Estos deberían ser nuestras estrellas televisivas. Felicidades, Rosa.
tdgwho #4 tdgwho *
#3 Podríamos entrar en el terreno de las múltiples inteligencias.

Pero memorizar diccionarios manuales y demás, no creo que sea algo mas que eso, memorizar.

Que es brutal memorizar todo eso, si, no le quito ese mérito. Pero no nos tiremos. Chatgpt sacaría el rosco cada semana
jonolulu #2 jonolulu
Con la M, apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP.

Y yo no me acuerdo ni de donde he dejado las llaves...
#5 Tensk
Quiero agradecerle a Rosa que comparta con nosotros casi que la mitad (si no cambió la cosa) de sus ganancias.
xyria #6 xyria
Habrá palabras que memorizó y otras que no, es decir, las conocía: lo pintes como lo pintes, aunque sea memorizando, esta chica es un genio por encima de ti y de mi.
A001 #1 A001
Un coco
