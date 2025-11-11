edición general
Rodri, de 'La Isla de las Tentaciones', alumno de Llados, el influencer que se ríe de "los gordos y los mileuristas"

Rodri habría seguido las enseñanzas de Llados, adoptando su discurso sobre el éxito y la superación personal. "De ser un desgraciado a generar más de 20.000 euros al mes", llega a afirmar en uno de los vídeos que se han hecho virales en redes sociales, defendiendo que su crecimiento económico se debía a su pasado difícil. "Solo tenía una opción: ganar", aseguraba.

etiquetas: rodri , llados , influencer , isla de las tentaciones
7 comentarios
Charles_Dexter_Ward #1
Si este importantisimo artículo no llega a portada será por el injusto algoritmo del karma y las mafias del NTM :roll:
:-D
:-D
cenutrios_unidos #3
#1 SENSURA!!!
1 K 25
Supercinexin #7
#1 VISIVOTADA
0 K 17
antesdarle #2
"Me dijo que para atraer lo externo primero tenía que trabajar en mí. Pasé de ganar 7.000 euros mensuales como coach online a alcanzar los 16.000 este mes",

Aquí la burbuja petara en el momento que alguna de las víctimas de toda esta gente que no tenga nada que perder se tome la justicia por su cuenta. Y al día siguiente en la sección sucesos y todos nos llevaremos las manos a la cabeza en como no se pudo evitar.
1 K 20
obmultimedia #4
#2 Llados y similares no dejan de ser personas que difunden metodos estoicistas para ponerse en forma, les lavan el cerebro para pensar todos lo mismo como si fuesen una mente colmena, cuando ya les han despojado de su propia personalidad, les empiezan a meter temas religiosos y de un tono politico muy extremista, todos estos acaban en grupitos de extrema derecha vistiendo como un NPC tapandose las caras y yendo de avanzadilla de Tour con Vito Quiles.
0 K 10
pepel #5
Carne de Mediaset.
0 K 19
TripleXXX #6
Si algún día volviese la cordura, siempre podrán contar con el gremio de la chapa para sobrevivir.
0 K 9

