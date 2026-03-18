Rodeada de océano, a ocho kilómetros de Islandia y sin vecinos: así es Ellidaey, la casa más solitaria del mundo

Construida en 1953 como refugio para cazadores de frailecillos, esta cabaña blanca se volvió viral en redes sociales y alimenta historias de misterio, tradición y desafíos naturales en uno de los escenarios más remotos del planeta
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También puede ser que no sea esa la definición de "solitaria"
#11 intenta llegar a la mitad de siberia en coche a ver.
Ademas Suðurey mas al sur tiene otra casa
¿Tenían a los currelas en barracones durante un par de meses? ¿Cómo les llegaba la comida?