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Rodeada de océano, a ocho kilómetros de Islandia y sin vecinos: así es Ellidaey, la casa más solitaria del mundo

Rodeada de océano, a ocho kilómetros de Islandia y sin vecinos: así es Ellidaey, la casa más solitaria del mundo

Construida en 1953 como refugio para cazadores de frailecillos, esta cabaña blanca se volvió viral en redes sociales y alimenta historias de misterio, tradición y desafíos naturales en uno de los escenarios más remotos del planeta

| etiquetas: rodeada , oceano , ocho kilometros , islandia , ellidaey , casa , solitaria
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19 comentarios
10 2 1 K 107 actualidad
ewok #6 ewok
#4 De hecho, en el artículo dicen que hay otra a 3km. :shit:
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ombresaco #10 ombresaco
#6 cierto, no me di cuenta. Pues vaya cagada de artículo. Casas aisladas a más de 3Km, sin vecinos, me parece muy probable que haya desperigadas muchísimas por el mundo.
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Olarcos #11 Olarcos
#10 ¿A las que no puedas llegar porque no hay ningún puerto y están completamente rodeadas por mar y no exista nada más en la isla?
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ombresaco #14 ombresaco
#11 no me parece raro que en medio de la meseta castellana haya alguna casa a más de 3 km de ningún pueblo o de otra casa. No tengo ejemplos, pero no me sorprendería, no es tanta distancia.

También puede ser que no sea esa la definición de "solitaria"
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DayOfTheTentacle #16 DayOfTheTentacle
#14 en la zona de mi pueblo si, pero estan deshabitadas.
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ombresaco #17 ombresaco
#16 ...y la del artículo
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DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
#17 y en ruinas?
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Aokromes #15 Aokromes *
#1 #8 seguramente en siberia tiene que haber casas a decenas e incluso cientos de kms unas de las otras.
#11 intenta llegar a la mitad de siberia en coche a ver.
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#7 cocococo
Como lo publicaron en Menéame, ahora ese sitio se llenará de turistas y se irá todo a tomar por culo.
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josde #9 josde
#7 Allí el agua esta muy fría y no hay corridas de toros. :-D
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#13 EISev
#7 si fuese en Instagram o TikTok...
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Connect #2 Connect *
El que ha elegido las fotos para el artículo ha estado sembrado... Desde luego, cuanto torpe...
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ewok #1 ewok *
A 8 km de Islandia no sé si es "la casa más solitaria del mundo".
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ombresaco #4 ombresaco
#1 en cuanto haya 2 casas a menos de 7km la una de la otra, ya están eliminadas del concurso.
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lonnegan #8 lonnegan
#1 estos no han visitado Soria xD
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Don_Pixote #19 Don_Pixote *
#1 tan solitaria que esta al lado y se puede visitar con ferry

Ademas Suðurey mas al sur tiene otra casa
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#3 DatosOMientes
#0 Si puedes, corrige la etiqueta "islancia".
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Andreham #5 Andreham
A mi lo que me molaría saber de la historia es cómo la construyeron.

¿Tenían a los currelas en barracones durante un par de meses? ¿Cómo les llegaba la comida?
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Olarcos #12 Olarcos
#5 Se utiliza sólo para pasar unos días. No como vivienda habitual. Ni tan siquiera como hotel.
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menéame