Robots de la Gala del Festival de Primavera de Unitree [Eng]

Decenas de robots G1 lograron la primera actuación de kung fu (con movimientos rápidos) de un grupo de robots humanoides totalmente autónomos del mundo, superando los límites del movimiento y estableciendo múltiples récords mundiales. H2 hizo apariciones sorprendentes tanto en la sede principal de Pekín como en la sede secundaria de Yiwu, vestido con la pesada armadura del Rey Mono y montado en una «nube voladora» interpretada por perros robot cuadrúpedos B2W, entregando bendiciones de Año Nuevo desde las nubes.

Si lo comparas con el festival del 2025 la mejora es brutal: youtu.be/Fw_dSNxhhY4  media
Madre mía. No creía que los robots humanoides evolucionarían tan rápido.. El único problemilla que tendrán será que las baterías les durarán poco, pero con un cable van a poder hacer múltiples trabajos..
Les falta una cosa para que triunfen. :pagafantas:
Habría intentado explicar mejor el envío, porque el titular y la entradilla son un poco locurote, pero no quería caer en microblogging.
