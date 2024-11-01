Robots de la Gala del Festival de Primavera de Unitree [Eng]  

Decenas de robots G1 lograron la primera actuación de kung fu (con movimientos rápidos) de un grupo de robots humanoides totalmente autónomos del mundo, superando los límites del movimiento y estableciendo múltiples récords mundiales. H2 hizo apariciones sorprendentes tanto en la sede principal de Pekín como en la sede secundaria de Yiwu, vestido con la pesada armadura del Rey Mono y montado en una «nube voladora» interpretada por perros robot cuadrúpedos B2W, entregando bendiciones de Año Nuevo desde las nubes.