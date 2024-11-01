Robles coordina con su homólogo ucraniano nuevos envíos de material de defensa y reafirma el apoyo de España

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado el apoyo de España a Ucrania en una videoconferencia con su homólogo, Mykhailo Fedorov, y le ha trasladado que el Gobierno continúa "trabajando en nuevos proyectos" para este año con "especial atención" en "capacidades prioritarias como la defensa antiaérea, la munición de artillería y los sistemas no tripulados".