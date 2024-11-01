Robles coordina con su homólogo ucraniano nuevos envíos de material de defensa y reafirma el apoyo de España

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado el apoyo de España a Ucrania en una videoconferencia con su homólogo, Mykhailo Fedorov, y le ha trasladado que el Gobierno continúa "trabajando en nuevos proyectos" para este año con "especial atención" en "capacidades prioritarias como la defensa antiaérea, la munición de artillería y los sistemas no tripulados".
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No deja de ser ironico que jamas se hayan preocupado por las armas iranies que terminaban matando civiles en Ucrania Bueno ni un paso atras camaradas solo alfombra roja para los chechenos y bebedores de zumo! esos traeran derechos humanos a este perfido occidente