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Robles coordina con su homólogo ucraniano nuevos envíos de material de defensa y reafirma el apoyo de España

Robles coordina con su homólogo ucraniano nuevos envíos de material de defensa y reafirma el apoyo de España

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado el apoyo de España a Ucrania en una videoconferencia con su homólogo, Mykhailo Fedorov, y le ha trasladado que el Gobierno continúa "trabajando en nuevos proyectos" para este año con "especial atención" en "capacidades prioritarias como la defensa antiaérea, la munición de artillería y los sistemas no tripulados".

| etiquetas: guerra ucrania , margarita robles , robles , defensa
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9 comentarios
6 1 0 K 74 actualidad
JackNorte #1 JackNorte
Si no se puede asegurar que se use en la guerra contra Iran, yo pondria condiciones.
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tul #2 tul
#1 a la asquerosa esta la unica condicion que le interesa es cuanto se lleva de mordida en cada envio
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ur_quan_master #6 ur_quan_master
#1 No se puede ni garantizar que no se usen en atentados contra la propia UE o España, como para garantizar que no se usen en Irán.
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ombresaco #8 ombresaco
#6 evidentemente es imposible de garantizar, pero se puede poner como límite condicionante para tratos futuros. Aunque también se puede alegar robo...
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Iruñakis #4 Iruñakis
Me descoloca por completo el ver que esta guerra no se trate de buscar una solución dialogada de una vez en lugar de siempre más fuego sin un interés claro….
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#9 Ninethousand
#4 Sí se están buscando soluciones dialogadas contínuamente, aunque no salgan en las noticias.en.wikipedia.org/wiki/Peace_negotiations_in_the_Russo-Ukrainian_war_(2.
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#5 arreglenenlacemagico
curioso que el rusoplanismo ---- espumarajos por la ayuda no falla, ahora van de que les preocupa que terminen en Iran algo inviable pero ellos la sueltan asi... o acusar a margarita robles sin pruebas de llevarse mordidas al estilo vito quiles .
No deja de ser ironico que jamas se hayan preocupado por las armas iranies que terminaban matando civiles en Ucrania :roll: Bueno ni un paso atras camaradas solo alfombra roja para los chechenos y bebedores de zumo! esos traeran derechos humanos a este perfido occidente
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ElBeaver #3 ElBeaver *
algiunos por aqui estan jodido de que Orban ya no gobierne
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josde #7 josde
#3 Hoy el comando facha esta descontrolado en Menéame.
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menéame