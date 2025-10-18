edición general
Roberto Mosquera, exjefe de los Latin Kings en Miami, entra en huelga de hambre en la cárcel a la que fue deportado en África

Cuando en el sur de África eran aproximadamente las cuatro de la tarde, y en el sur de la Florida las diez de la mañana de este viernes, Roberto Mosquera — King Power, para los pandilleros— levantó el teléfono en su celda de la prisión de máxima seguridad de Matsapha, en Esuatini, y habló con su mejor amigo en Miami. Hace dos días entró en huelga de hambre y está dispuesto a alargarla hasta las últimas consecuencias. Fue deportado a ese país el pasado mes de julio, algo que solo supo cuando el avión aterrizó a más de 12.000 kilómetros de casa.

Pacman #1 Pacman
Desde cuando hay teléfonos en las celdas de máxima seguridad de ninguna prisión?

Suena mucho a caso "prisión tipo la de Pablo Escobar"
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
#1 Cuanto más pobre es el país más se acrecenta esta máxima: se es menos preso cuanto más dinero se esté dispuesto a gastar.
