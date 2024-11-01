Robert Francis Kennedy Jr., un imbécil en la corte del rey desnudo

Cuando RFK Jr. fue a comparecer ante el Senado para defender su postulación a máxima autoridad sanitaria del país, su prima Caroline, hija de John Fitzgerald, apelo con un vídeo al Congreso advirtiendo de que el candidato no era apto para el cargo. Sabía de lo que hablaba. Lamentablemente, lo constató luego con la experiencia de su hija.
Como bien recordará #3, RFK Jr dijo que nadie debería aceptar consejos médicos suyos, mensaje tranquilizador donde los haya procedente de un ministro de Sanidad