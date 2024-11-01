edición general
38 meneos
134 clics
Robert Francis Kennedy Jr., un imbécil en la corte del rey desnudo

Robert Francis Kennedy Jr., un imbécil en la corte del rey desnudo

Cuando RFK Jr. fue a comparecer ante el Senado para defender su postulación a máxima autoridad sanitaria del país, su prima Caroline, hija de John Fitzgerald, apelo con un vídeo al Congreso advirtiendo de que el candidato no era apto para el cargo. Sabía de lo que hablaba. Lamentablemente, lo constató luego con la experiencia de su hija.

| etiquetas: robert francis kennedy jr , imbécil
29 9 0 K 395 opinion
4 comentarios
29 9 0 K 395 opinion
EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
Unas etiquetas claras y concisas.
5 K 77
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 en el buscador será mas fácil
0 K 20
themarquesito #4 themarquesito
Recordemos que Bobby Kennedy Jr es un antivacunas y que a día de hoy es el ministro de Sanidad de EE.UU.
Como bien recordará #3, RFK Jr dijo que nadie debería aceptar consejos médicos suyos, mensaje tranquilizador donde los haya procedente de un ministro de Sanidad
3 K 43
ipanies #1 ipanies
USA es la metralleta y su gobierno son los monos... Ese es el nivel de peligro para el mundo entero.
3 K 40

menéame