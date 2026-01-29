Roba un jamón ibérico de bellota en Sineu, la Guardia Civil la localiza y ella lo devuelve medio comido  

El jamón ha vuelto, pero no entero. Al menos, el supermercado de Sineu en el que fue robado una pieza de ibérico de bellota por parte de una mujer de 57 años de edad, ya sabe quien cometió el robo. Ocurrió el pasado 20 de enero en un pequeño establecimiento en el que el propietario advirtió la falta de un jamón valorado en 420 euros. Tras un visionado completo de las cámaras de seguridad del supermercado, los agentes lograron identificar a la autora del robo del jamón, que ya contaba con antecedentes por hechos similares. Acudieron a su domi...