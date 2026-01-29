edición general
5 meneos
40 clics
Roba un jamón ibérico de bellota en Sineu, la Guardia Civil la localiza y ella lo devuelve medio comido

Roba un jamón ibérico de bellota en Sineu, la Guardia Civil la localiza y ella lo devuelve medio comido  

El jamón ha vuelto, pero no entero. Al menos, el supermercado de Sineu en el que fue robado una pieza de ibérico de bellota por parte de una mujer de 57 años de edad, ya sabe quien cometió el robo. Ocurrió el pasado 20 de enero en un pequeño establecimiento en el que el propietario advirtió la falta de un jamón valorado en 420 euros. Tras un visionado completo de las cámaras de seguridad del supermercado, los agentes lograron identificar a la autora del robo del jamón, que ya contaba con antecedentes por hechos similares. Acudieron a su domi...

| etiquetas: robo , jamón ibérico de bellota , sineu , hueso , devolución , medio comido
3 2 0 K 82 Sucesos
16 comentarios
3 2 0 K 82 Sucesos
#7 PeloPene
Joer por una que come jamón.... Deberian de indultarla
1 K 19
Connect #8 Connect
Si el valor son 420 euros pero ha devuelto la mitad, pues se queda en uno 210 euros. Ale, para casa señora! :-D
0 K 15
devilinside #16 devilinside
Pues la cabrona no debe pasar hambre si logró sacar el jamón del súper debajo de la chaqueta
0 K 12
Gandark_S1rk #4 Gandark_S1rk
la intencion es lo que cuenta
0 K 10
Spirito #1 Spirito *
Devolvieron finalmente el hueso, para caldo. xD
0 K 9
#2 luzer *
#1 Es que 400€ marca la diferencia entre delito leve (< 400€) que lleva aparejada unicamente multa y delito menos grave (> 400€), prisión de 6 a18 meses. Digo yo que 20€ le habrán descontado por el hueso.

Por cierto ¿el delincuente come jamón?
3 K 37
Spirito #3 Spirito
#2 xD

Bueno, a ver. Que la tienda en concreto lo venda a 520 ó 600 ó 1000 ó ... euros no condiciona en sí el delito leve o grave de hurto.

P.d.: Lo del hueso es evidente. :troll:
0 K 9
#9 luzer
#3 Explícame eso de que no condiciona el valor que lo vende la tienda.
0 K 6
Spirito #10 Spirito *
#9 Hay un valor de producción, un valor de mercado, un valor venal, un valor mediano...

Jurídicamente tiene importancia, porque una cosa es la Ley, la institución de la Justicia y otra la oferta y la demanda. Todo eso debe ponderarse.
0 K 9
#11 luzer
#10 y cual cuenta para determinar el tipo de delito?
1 K 18
Spirito #14 Spirito *
#11 Inicialmente, la policía puede determinar que se ha cometido delito (leve, grave...) basándose en alguno de esos criterios más o menos racionales, y es correcto... de acuerdo, porque hay indicios de delito, pero entiendo que es la autoridad judicial quien determina la calificación y cualificación legal y el alcance de ese supuesto ilegal.

No soy jurista.
0 K 9
kosako #15 kosako
#11 Imagino. Supongo que por mucho que tú tengas un móvil que tiene un valor digamos.. que ronda los 300. Si te lo roban no puedes decir "es que yo lo tengo en el escaparate a 1000 euros", que a nivel delito supongo que cambia la cosa.
0 K 10
#5 Albarkas
#2 " ...Por cierto ¿el delincuente come jamón?..."
Ahora ya no. En la noticia pone que lo ha devuelto :troll:
2 K 34
#12 luzer
#5 Lo sabía, el típico muladí.
0 K 6
BlackDog #6 BlackDog
Quien roba para comer no es un delincuente es un superviviente
0 K 6
#13 wendigo
#6 Joder , pues que exquisito el superviviente... Jamón de bellota para matar el hambre. Imagino que será intolerante a todo lo que no sea de la mayor calidad posible.

Saludos
0 K 10

menéame