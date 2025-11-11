edición general
La Agrupación Nacional de Le Pen se ha convertido en el partido de los multimillonarios

Traducción del artículo publicado el 11/11/2025 en el blog de Thomas Piketty: "El hecho de que el Rassemblement National votara por unanimidad, junto con el resto de la derecha, en contra de la creación de un impuesto mínimo sobre el patrimonio del 2% para los hogares con más de 100 millones de euros en activos, fue un acontecimiento importante que podría ayudar a aclarar el panorama político. Al votar a favor de salvar a los ultra ricos el RN se ha posicionado claramente como el partido de los multimillonarios".

5 comentarios
ur_quan_master #2 ur_quan_master
"se ha convertido" erróneo. Siempre lo fue.
Olepoint #4 Olepoint
¡¡¡ Vaya descubrimiento !!! Que la ultraderecha y la derecha SIEMPRE han estado y estarán con los multimillonarios. Vamos, lo que lleva reflejando la Historia desde que es Historia.

Cualquier trabajador que apoye a la derecha o peor, a la ultraderecha, es un auténtico cazurro que no ha leído historia en su vida. Y no, no porque te vaya un poco mejor que a tus vecinos has pasado a ser ya de la élite.
#3 pirat *
Visto lo visto me conformaría con que todos, sobre todo las grandes empresas, tributásemos al mismo tipo impositivo real, 20%, eliminando todos los mecanismos de exención que permiten la elusión fiscal, además de tributar sobre ganancias reales en el territorio donde se obtienen.
Los primeros en oponerse, forzadamente sin argumentos, serían los privilegiados que acabarían teniendo que aportar bastante más, a diferencia del trabajador que se quedaría igual.

Si uno repasa una lista conservadora observará la abundancia de "de" en los apellidos...
johel #5 johel *
Por mucho que se esfuercen en esconder esa parte de la historia, los nazis no se financiaron solos.
El nazismo/supremacismo es la opcion favorita de siempre para aquellos que ya no pueden aumentar sus beneficios doblando las leyes.
#1 _219
La Agrupación Nacional de Le Pen forma parte del mismo grupo político que Vox en el Parlamento Europeo: Patriots.
