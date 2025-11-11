La Agrupación Nacional de Le Pen se ha convertido en el partido de los multimillonarios

Traducción del artículo publicado el 11/11/2025 en el blog de Thomas Piketty: "El hecho de que el Rassemblement National votara por unanimidad, junto con el resto de la derecha, en contra de la creación de un impuesto mínimo sobre el patrimonio del 2% para los hogares con más de 100 millones de euros en activos, fue un acontecimiento importante que podría ayudar a aclarar el panorama político. Al votar a favor de salvar a los ultra ricos el RN se ha posicionado claramente como el partido de los multimillonarios".
| etiquetas: francia , democracia , le pen
Cualquier trabajador que apoye a la derecha o peor, a la ultraderecha, es un auténtico cazurro que no ha leído historia en su vida. Y no, no porque te vaya un poco mejor que a tus vecinos has pasado a ser ya de la élite.
Los primeros en oponerse, forzadamente sin argumentos, serían los privilegiados que acabarían teniendo que aportar bastante más, a diferencia del trabajador que se quedaría igual.
Si uno repasa una lista conservadora observará la abundancia de "de" en los apellidos...
El nazismo/supremacismo es la opcion favorita de siempre para aquellos que ya no pueden aumentar sus beneficios doblando las leyes.