La Agrupación Nacional de Le Pen se ha convertido en el partido de los multimillonarios

Traducción del artículo publicado el 11/11/2025 en el blog de Thomas Piketty: "El hecho de que el Rassemblement National votara por unanimidad, junto con el resto de la derecha, en contra de la creación de un impuesto mínimo sobre el patrimonio del 2% para los hogares con más de 100 millones de euros en activos, fue un acontecimiento importante que podría ayudar a aclarar el panorama político. Al votar a favor de salvar a los ultra ricos el RN se ha posicionado claramente como el partido de los multimillonarios".