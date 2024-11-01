Rita Maestre sobre Errejón: "Máximo respeto a las mujeres";"Hay responsabilidades políticas también cuando no existan responsabilidades judiciales"  

La portavoz de Más Madrid y jefa de la oposición en Madrid, Rita Maestre ha mostrado el "máximo respeto a las mujeres", además de apuntar que "la acción de la justicia a veces es capaz de resolver estas denuncias y a veces no"."hay responsabilidades políticas también cuando no existan responsabilidades judiciales o no se demuestren". "Era un caso en el que la incompatibilidad entre el cargo y las palabras tenía más que ver con la incoherencia política que con una cuestión judicial. Por eso desde el primer momento exigimos esa dimisión"