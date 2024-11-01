edición general
17 meneos
17 clics

Rita Maestre sobre Errejón: "Máximo respeto a las mujeres";"Hay responsabilidades políticas también cuando no existan responsabilidades judiciales"  

La portavoz de Más Madrid y jefa de la oposición en Madrid, Rita Maestre ha mostrado el "máximo respeto a las mujeres", además de apuntar que "la acción de la justicia a veces es capaz de resolver estas denuncias y a veces no"."hay responsabilidades políticas también cuando no existan responsabilidades judiciales o no se demuestren". "Era un caso en el que la incompatibilidad entre el cargo y las palabras tenía más que ver con la incoherencia política que con una cuestión judicial. Por eso desde el primer momento exigimos esa dimisión"

| etiquetas: rita maestre , más madrid , iñigo errejón , mujeres
14 3 0 K 167 actualidad
9 comentarios
14 3 0 K 167 actualidad
#3 anamabel
"Máximo respeto a las mujeres"...también a las que ponen denuncias que acaban con la carrera de alguien, se pasean por la televisión a ganar dinero y luego las retiran. Máximo respeto.
7 K 73
Yonicogiosufusil28 #7 Yonicogiosufusil28
#3 Lo de esta señora se veía venir que era falsa desde sus primeras declaraciones, pero no nos olvidemos que había varias mujeres que habían denunciado comportamientos poco respetuosos con las mujeres. A lo mejor sin relevancia penal, pero sin con impacto político.
0 K 9
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Los tontos y la linde. Que poco se diferencian de los dogmas religiosos y ni se dan cuenta.
4 K 44
#5 DenisseJoel
Si Rita Maestre es partidaria de condenar a la gente sin juicio, igual no es tan de izquierdas ni tan demócrata como dice.
3 K 41
ThePato #2 ThePato
Rita Maestre tiene una condena de cárcel que se cambió por una multa, que ya es más que lo que pesa de momento sobre Errejón.
2 K 27
#8 Empakus
Vaya puta panda todos...
En serio...
1 K 20
#6 Tiranoc
Cuando ha dicho <<la acción de la justicia a veces es capaz de resolver estas denuncias y a veces no>> me ha parecido verle la cara como la de Ayuso, no sé si ha sido el gesto que ha hecho y la mirada o qué, la frase también a ayudado. En cualquier caso ¿cómo puede resolver la justicia una denuncia que se retira?
0 K 8
Olarcos #9 Olarcos
#6 Y lo que es peor: hay otra justicia paralela, que es la que sale de las narices a ella. ¿Y esta gente quiere gobernarnos?
0 K 10

menéame