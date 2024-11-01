edición general
18 meneos
23 clics

El Rincón del Vago: Milei copió el 50 por ciento de su nuevo libro

Javier Milei no escribió ni una sola línea para “La construcción del milagro”. Ni un solo caracter. No es una manera de decir: todo el libro (573 páginas) es un gran compilado de viejos discursos suyos y de otros escritos. El libertario bien podría decir que no es el primero ni el último en publicar una antología de trabajos reciclados, pero este libro tiene una particularidad nunca vista en el mundo editorial: a diferencia de otros compilados así, él no se tomó ni siquiera el trabajo de escribir una introducción o un epílogo,el esfuerzo mínimo

| etiquetas: milei , libro , planeta , copia
15 3 0 K 187 actualidad
4 comentarios
15 3 0 K 187 actualidad
Dragstat #3 Dragstat
Pues a partir de ahora parece claro que con la IAs cualquiera medio popular va a empezar a sacar libros como su foto en portada para hacer caja y sin haberse leído su propio libro.
0 K 20
pepel #1 pepel
Hoy para triunfar en la literatura es necesario copiar (creo que dan una asignatura en la universidad. Y nosotros tenemos a A-R.Q.
0 K 20
#4 Barriales
#1 exactamente. Se lo ha hecho un "negro". El no ha hecho nada de nada.
0 K 8
Gry #2 Gry
Me juego algo a que no lo escribió el, le echará las culpas al negro.
0 K 17

menéame