El Rincón del Vago: Milei copió el 50 por ciento de su nuevo libro

Javier Milei no escribió ni una sola línea para “La construcción del milagro”. Ni un solo caracter. No es una manera de decir: todo el libro (573 páginas) es un gran compilado de viejos discursos suyos y de otros escritos. El libertario bien podría decir que no es el primero ni el último en publicar una antología de trabajos reciclados, pero este libro tiene una particularidad nunca vista en el mundo editorial: a diferencia de otros compilados así, él no se tomó ni siquiera el trabajo de escribir una introducción o un epílogo,el esfuerzo mínimo