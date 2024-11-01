Richard Dawkins tenía razón: entre la fe y el poder

Estamos a veinte años, más o menos, de la irrupción pública de los llamados “Cuatro Jinetes del Nuevo Ateísmo” —Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens y Daniel Dennett—, quienes buscaban combatir la religión como problema público, pues no es neutral, sino que puede ser dañina, sobre todo en sus formas dogmáticas; y promover y defender una visión científica y racional del mundo.