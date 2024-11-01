Richard Dawkins tenía razón: entre la fe y el poder

Estamos a veinte años, más o menos, de la irrupción pública de los llamados “Cuatro Jinetes del Nuevo Ateísmo” —Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens y Daniel Dennett—, quienes buscaban combatir la religión como problema público, pues no es neutral, sino que puede ser dañina, sobre todo en sus formas dogmáticas; y promover y defender una visión científica y racional del mundo.
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Tener otra religión va a ser un problema, pero también va a serlo ser ateo. Todo el que no sea católico va a ser un ciudadano de segunda con ellos.
Es un tema muy complejo y con tantas facetas ..
El libro "dios no existe" de Hitchen es una gozada
Supongo que moralidad y alguna especie de "tranquilidad" o "apoyo" en momentos psicológicamente dificiles; nada exclusivo que no pueda ofrecer otro montón de cosas, pero sin ser super talibán ateista, entiendo que pueda ayudar a alguien porque entra "fácil", como la droga.
Es una adaptación cultural que sevha extendido por todo el planeta.
Por un lado, unos códigos morales y de conducta que ayudan a la sociedad y al individuo, cohesión y unidad.
Yo veo la religión como un sub-producto de la inteligencia, supongo que nació la primera vez que un primate pensó " han muerto mis padres, ¿ No hay nada más? Cuando yo muera.. ¿ Quién cuida de mis hijos?"
Son preguntas aún hoy incómodas en nuestra tranquila sociedad occidental, imagina en la edad media, o en la edad del bronce...
Explicar fenómenos naturales... El rayo, un incendio en un bosque, enfermedades, buenas y malas cosechas, la primavera...
Y recuerda, que la luz de la razón solo tuvo un primer destello en el mundo clásico, y no se extendió hasta el Renacimiento y la ilustración.