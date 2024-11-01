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Richard Dawkins tenía razón: entre la fe y el poder

Richard Dawkins tenía razón: entre la fe y el poder

Estamos a veinte años, más o menos, de la irrupción pública de los llamados “Cuatro Jinetes del Nuevo Ateísmo” —Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens y Daniel Dennett—, quienes buscaban combatir la religión como problema público, pues no es neutral, sino que puede ser dañina, sobre todo en sus formas dogmáticas; y promover y defender una visión científica y racional del mundo.

| etiquetas: religión , política , poder , ateísmo
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12 comentarios
5 2 0 K 76 religion
Esteban_Rosador #4 Esteban_Rosador
En España tenemos un problema con Vox. Para ellos, ser español es indisoluble de ser católico.

Tener otra religión va a ser un problema, pero también va a serlo ser ateo. Todo el que no sea católico va a ser un ciudadano de segunda con ellos.
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CerdoJusticiero #6 CerdoJusticiero
#4 Espera que lo bolsonara no se ponga a abrir colegios evangelistas y nos abra otro frente más mientras nos alerta de los peligros del Islam.
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#9 UNX
#4 Míralo por el lado positivo: para ellos, "católico" es un término muy flexible...
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Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
La religión es un arma de manipulación masiva. Solo así se explica el apoyo de gente de menor nivel económico y educativo a las opciones políticas más reaccionarias.
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Esteban_Rosador #8 Esteban_Rosador
#7 la religión ha sido siempre un arma para desarmar al pueblo. Una manera de que los que no tienen nada luchen por los que lo tienen todo.
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#1 guillersk
Todo deacuerdo, pero la religión también puede ( y es ) positiva

Es un tema muy complejo y con tantas facetas ..

El libro "dios no existe" de Hitchen es una gozada
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Anfiarao #2 Anfiarao
#1 no confundir espiritualidad con religión (institucionalizada). Aquí se habla y se critica la segunda: cuando la religion toma parte en la vida política y científica de nuestras sociedades
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#5 guillersk
#2 correcto :-) como digo es un tema muy largo.
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Andreham #3 Andreham
#1 Por curiosidad, ¿qué ofrece positivamente la religión?

Supongo que moralidad y alguna especie de "tranquilidad" o "apoyo" en momentos psicológicamente dificiles; nada exclusivo que no pueda ofrecer otro montón de cosas, pero sin ser super talibán ateista, entiendo que pueda ayudar a alguien porque entra "fácil", como la droga.
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zentropia #10 zentropia
#3 la religión es lo que ha unido a la humanidad en grupos mas alla del clan.

Es una adaptación cultural que sevha extendido por todo el planeta.
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#12 guillersk
#3 Justo

Por un lado, unos códigos morales y de conducta que ayudan a la sociedad y al individuo, cohesión y unidad.

Yo veo la religión como un sub-producto de la inteligencia, supongo que nació la primera vez que un primate pensó " han muerto mis padres, ¿ No hay nada más? Cuando yo muera.. ¿ Quién cuida de mis hijos?"

Son preguntas aún hoy incómodas en nuestra tranquila sociedad occidental, imagina en la edad media, o en la edad del bronce...

Explicar fenómenos naturales... El rayo, un incendio en un bosque, enfermedades, buenas y malas cosechas, la primavera...

Y recuerda, que la luz de la razón solo tuvo un primer destello en el mundo clásico, y no se extendió hasta el Renacimiento y la ilustración.

:-)
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FunFrock #11 FunFrock
Cualquier forma de imponer una verdad es peligrosa. Y puede usarse la escusa q se quiera.
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menéame