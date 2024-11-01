·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6358
clics
El lobby sionista ACOM amenaza de muerte a los españoles que se oponen al sionismo
5108
clics
Un diputado ha denunciado que le han dado de hostias
3853
clics
La reacción de Óscar Puente a las palabras de Ayuso sobre su pareja: "Viene a reconocer que es muy corrupto"
5156
clics
Predije la crisis financiera de 2008. Lo que se avecina puede ser peor
3556
clics
Cachondeo con un artículo sobre el éxito de Barron Trump, "millonario a los 19 años": "Yo trabajé con él en la vendimia. Todos sabíamos que llegaría lejos"
más votadas
571
Muere Chuck Norris a los 86 años
596
Sumar propone en el Congreso prohibir las clases de religión en colegios públicos y concertados
405
El lobby sionista ACOM amenaza de muerte a los españoles que se oponen al sionismo
537
Un diputado ha denunciado que le han dado de hostias
341
Europa planta a Trump y asume la postura de España en la guerra de Irán
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
64
clics
La Revuelta supera a El Hormiguero con Almodóvar
La Revuelta supera a El Hormiguero con Almodóvar...
|
etiquetas
:
television
,
audiencias
9
2
4
K
87
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
4
K
87
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Pertinax
La noticia que solo es noticia las escasas ocasiones en las que sucede.
5
K
74
#7
josde
#3
Ya van unas cuantas, al final termina con ulcera el Motos y sus hormigas,
0
K
20
#11
Pertinax
*
#7
Hacía meses que la echaba de menos. Fue un clásico en su día.
0
K
20
#2
YSiguesLeyendo
*
la úlcera que tienen Motos y su equipo porque '¡Pedroooo!' ha ido antes al Broncano que a su lodazal... que se jodan!
2
K
50
#14
josde
#13
Si tiene ordenador.
0
K
20
#1
YSiguesLeyendo
El cineasta manchego, Pedro Almodóvar, durante su entrevista en 'La Revuelta'...
0
K
14
#10
YSiguesLeyendo
LA TELEVISIÓN LINEAL es la que pierde espectadores... pero LA TELEVISIÓN COMO FORMATO, COMO CONTENIDO NO, sólo ha diversificado sus pantallas... vas a sumar los vídeos en redes sociales, en youtube, en las plataformas de cada cadena para ver bajo demanda, etc... tú crees que ha perdido audiencia... jajá...!
0
K
14
#9
crob
Lo más relevante es que la TV pierde espectadores, leía el otro día que en los últimos 20 años la audiencia diaria de televisión en España ha bajado aproximadamente entre un 20% y un 30% respecto a sus máximos de principios de los 2000.
Si añadimos minutos consumidos eso se entiende hasta 50-60%
Deberíamos ajustar acordemente los presupuestos y salarios?
0
K
12
#12
crob
*
a mi me pareceria bien que se pagara a parte como en UK o Alemania
no funciona las referencias a comentarios
@admin
es para 10
0
K
12
#15
Ominous
#12
Te tiene ignorado.
1
K
22
#16
crob
*
#15
gracias
primera vez
Ni sabía qie existía
0
K
12
#5
eltxoa
Y nadie sabe de ulceras tanto como tú
0
K
11
#6
diablos_maiq
Po fale, po mubien, po malegro
0
K
10
#4
CharlesBrowson
Otra vez a la vuelta con la mierda esas de audiencia? Pero eso sí, yo no veo la TV, es más ni siquiera tengo antena etc etc
0
K
8
#8
josde
#4
Pero tendrás una radio o solo recibes noticias por el tam tam.
0
K
20
#13
Battlestar
#8
Siempre puede leer las noticias en internet.
0
K
12
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si añadimos minutos consumidos eso se entiende hasta 50-60%
Deberíamos ajustar acordemente los presupuestos y salarios?
no funciona las referencias a comentarios @admin
es para 10
primera vez
Ni sabía qie existía