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La Revuelta supera a El Hormiguero con Almodóvar  

La Revuelta supera a El Hormiguero con Almodóvar...

| etiquetas: television , audiencias
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16 comentarios
9 2 4 K 87 actualidad
Comentarios destacados:    
Pertinax #3 Pertinax
La noticia que solo es noticia las escasas ocasiones en las que sucede. :troll:
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josde #7 josde
#3 Ya van unas cuantas, al final termina con ulcera el Motos y sus hormigas,
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Pertinax #11 Pertinax *
#7 Hacía meses que la echaba de menos. Fue un clásico en su día.
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
la úlcera que tienen Motos y su equipo porque '¡Pedroooo!' ha ido antes al Broncano que a su lodazal... que se jodan!
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josde #14 josde
#13 Si tiene ordenador. xD
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
El cineasta manchego, Pedro Almodóvar, durante su entrevista en 'La Revuelta'...
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YSiguesLeyendo #10 YSiguesLeyendo
LA TELEVISIÓN LINEAL es la que pierde espectadores... pero LA TELEVISIÓN COMO FORMATO, COMO CONTENIDO NO, sólo ha diversificado sus pantallas... vas a sumar los vídeos en redes sociales, en youtube, en las plataformas de cada cadena para ver bajo demanda, etc... tú crees que ha perdido audiencia... jajá...!
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crob #9 crob
Lo más relevante es que la TV pierde espectadores, leía el otro día que en los últimos 20 años la audiencia diaria de televisión en España ha bajado aproximadamente entre un 20% y un 30% respecto a sus máximos de principios de los 2000.

Si añadimos minutos consumidos eso se entiende hasta 50-60%

Deberíamos ajustar acordemente los presupuestos y salarios?
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crob #12 crob *
a mi me pareceria bien que se pagara a parte como en UK o Alemania
no funciona las referencias a comentarios @admin
es para 10
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#15 Ominous
#12 Te tiene ignorado.
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crob #16 crob *
#15 gracias
primera vez xD
Ni sabía qie existía
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eltxoa #5 eltxoa
Y nadie sabe de ulceras tanto como tú :-D xD :troll:
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#6 diablos_maiq
Po fale, po mubien, po malegro :-|
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CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Otra vez a la vuelta con la mierda esas de audiencia? Pero eso sí, yo no veo la TV, es más ni siquiera tengo antena etc etc :troll:
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josde #8 josde
#4 Pero tendrás una radio o solo recibes noticias por el tam tam.
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Battlestar #13 Battlestar
#8 Siempre puede leer las noticias en internet.
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menéame