·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9028
clics
Las "condolencias" de Trump
7412
clics
Hallados muertos Rob Reiner y su esposa
6644
clics
Aviso a todas las poblaciones cerca de la presa de Paretón en Murcia
4841
clics
Salomé Pradas llora durante el interrogatorio de Gabriel Rufián. Le hace la cobra y le entrega la cuerda de la niña china que se ahogó: "Se acordará de este día cuando entre en la cárcel"
5009
clics
Un alpinista va a la montaña con su novia, la deja allí cuando las condiciones empeoran y silencia el móvil: ella muere congelada y él está acusado de homicidio
más votadas
503
El PP da carpetazo a las denuncias internas por acoso y abuso sexual sin llevar el caso a la Fiscalía
535
Órdenes escritas y datos de lista de espera muestran cómo el Hospital de Torrejón priorizaba las operaciones de los pacientes más rentables
406
Compromís reclama que el CIS pregunte sobre la monarquía tras los 50 años de su restauración y las memorias del emérito
486
Armarios vacíos, equipos obsoletos y 450 sanitarios menos: así encontró Sanidad el hospital de Alzira
298
Las operadoras bajo el control de LaLiga bloquean la web de Madrid Salud
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
7
clics
Revuelta acusa a la dirección de Vox de pretender "tomar el control" de la marca juvenil
La grieta entre Vox y Revuelta, lejos de cerrarse, se sigue ensanchando cada vez más. Por un lado, está en tela de juicio la financiación de esta asociación juvenil.
|
etiquetas
:
revuelta
,
vox
,
chorizos
,
dana
9
1
0
K
128
politica
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
1
0
K
128
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
mikhailkalinin
El churro y las ratas otra vez.
2
K
33
#1
JackNorte
Entre ladrones anda el juego.
1
K
25
#4
SeñorPresunciones
La película se llamará "Nido de víboras" .
1
K
25
#6
beltraneja
#4
O "El topo". Demasiadas cosas de vox están saliendo de golpe.
1
K
19
#7
XtrMnIO
Es curioso que en la derecha vemos salir mierda, delitos y corruptelas todos los días, y lo poco que se mueven los juecezuelos y los UCOs para detener estos delitos...
1
K
22
#5
Supercinexin
El Frente Nacional de Judea y el Frente Judaico Nacional.
¡Disidente!
0
K
20
#3
Kantinero
Eso les pasa porque los mayores de Vox han hecho escuela en el PP, los jóvenes se han saltado esos cursos tan básicos para convertirte en un liberal dueño y señor de tu cartera y de la de los demás
0
K
14
#8
jonolulu
Están arreglando el problemas del empleo, la vivienda y las diez plagas bíblicas de una tacada
0
K
13
#9
laruladelnorte
"Sería bueno que dieran explicaciones para que sus votantes y la opinión pública pueda saber qué está ocurriendo", ha dicho este lunes la vicesecretaria popular Cuca Gamarra.
La dirigente ha hecho referencia al goteo de salidas que acumula Vox en los últimos años -Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, Macarena Olona...- para señalar que "nadie parece que haya salido muy contento del partido" y afirmar que, con el caso Revuelta, "es evidente que tienen un
…
» ver todo el comentario
0
K
9
#10
pelagito
Primero, que devuelvan todo lo robado.
Luego, que tiren un cuchillo en medio..... en vez de un churro.
0
K
9
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¡Disidente!
La dirigente ha hecho referencia al goteo de salidas que acumula Vox en los últimos años -Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, Macarena Olona...- para señalar que "nadie parece que haya salido muy contento del partido" y afirmar que, con el caso Revuelta, "es evidente que tienen un
… » ver todo el comentario
Luego, que tiren un cuchillo en medio..... en vez de un churro.