Revuelta acusa a la dirección de Vox de pretender "tomar el control" de la marca juvenil

La grieta entre Vox y Revuelta, lejos de cerrarse, se sigue ensanchando cada vez más. Por un lado, está en tela de juicio la financiación de esta asociación juvenil.

mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
El churro y las ratas otra vez.
JackNorte #1 JackNorte
Entre ladrones anda el juego.
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
La película se llamará "Nido de víboras" .
#6 beltraneja
#4 O "El topo". Demasiadas cosas de vox están saliendo de golpe.
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Es curioso que en la derecha vemos salir mierda, delitos y corruptelas todos los días, y lo poco que se mueven los juecezuelos y los UCOs para detener estos delitos...
Supercinexin #5 Supercinexin
El Frente Nacional de Judea y el Frente Judaico Nacional.

¡Disidente!
Kantinero #3 Kantinero
Eso les pasa porque los mayores de Vox han hecho escuela en el PP, los jóvenes se han saltado esos cursos tan básicos para convertirte en un liberal dueño y señor de tu cartera y de la de los demás
jonolulu #8 jonolulu
Están arreglando el problemas del empleo, la vivienda y las diez plagas bíblicas de una tacada
#9 laruladelnorte
"Sería bueno que dieran explicaciones para que sus votantes y la opinión pública pueda saber qué está ocurriendo", ha dicho este lunes la vicesecretaria popular Cuca Gamarra.
La dirigente ha hecho referencia al goteo de salidas que acumula Vox en los últimos años -Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, Macarena Olona...- para señalar que "nadie parece que haya salido muy contento del partido" y afirmar que, con el caso Revuelta, "es evidente que tienen un

#10 pelagito
Primero, que devuelvan todo lo robado.
Luego, que tiren un cuchillo en medio..... en vez de un churro.
