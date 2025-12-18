La revista ‘Science’ enmienda la política antirrenovables de Trump: “EE UU no se beneficia de sus propias innovaciones”

La prestigiosa publicación acompaña esa selección de un rotundo editorial que supone una enmienda en toda regla a la política contra las energías renovables y a favor de los combustibles fósiles que aplica Donald Trump desde la Casa Blanca. Más allá de los problemas medioambientales y para la salud que esta política causa, la revista incide en el contrasentido económico que supone para los intereses de EE UU “al no beneficiarse de sus propias innovaciones”. Porque una parte importante de las tecnologías se han desarrollado en EE.UU.