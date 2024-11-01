La revista HOLA comienza a despedir empleados por culpa de Google y su IA

La situación de los medios de comunicación cada vez va a peor. La apuesta de la IA en Google y los diferentes cambios de su algoritmo están provocando que muchos medios se vean acorralados, hasta tal punto que no tienen otra salida que comenzar a despedir a miembros de su plantilla. Hoy, por ejemplo, se ha dado a conocer que la revista HOLA es la que se ha visto afectada por el gigante estadounidense.