edición general
9 meneos
52 clics
La revista HOLA comienza a despedir empleados por culpa de Google y su IA

La revista HOLA comienza a despedir empleados por culpa de Google y su IA

La situación de los medios de comunicación cada vez va a peor. La apuesta de la IA en Google y los diferentes cambios de su algoritmo están provocando que muchos medios se vean acorralados, hasta tal punto que no tienen otra salida que comenzar a despedir a miembros de su plantilla. Hoy, por ejemplo, se ha dado a conocer que la revista HOLA es la que se ha visto afectada por el gigante estadounidense.

| etiquetas: hola , despidos , google
7 2 1 K 102 tecnología
11 comentarios
7 2 1 K 102 tecnología
Gry #2 Gry
No pueden sustituirlos por IA porque eso mejoraría la calidad de sus publicaciones. :troll:
2 K 47
#1 Marisadoro *
HOLA y adiós.
2 K 32
javierchiclana #6 javierchiclana *
Una gran pérdida. No podremos disfrutar viendo las fotografías de la nueva mansión del duque de Alba. :shit:
1 K 29
#5 daemono
Cuando la IA despida a los empleados de Menéame empezaré a preocuparme
0 K 20
Cehona #7 Cehona
No entiendo, si no son capaces de crear tráfico por sus propios, es que su producto ya no es atractivo ni tiene un público asiduo como si tiene menéame.
Yo no entro a Menéame desde Google Discover.
0 K 13
#9 PerritaPiloto
Vamos a ver, muchos medios especializados están condenados a desaparecer, pero no es por la IA. Es porque las redes sociales tipo Twitter ya hacen ese trabajo.

Antes una revista de videojuegos te Ia que enviar cartas o emails a todos los distribuidores y programadores para que les mandasen demos o kits de prensa. Ahora el estudio lo sube un vídeo a una red social y ya está.

Pues la prensa de cotilleos lo mismo. Los famosos se exponen en las redes sociales si les apetece, y antes les seguía…   » ver todo el comentario
1 K 12
DraWatson #10 DraWatson *
#9 en este caso los despidos realmente son porque las vistas a su web han bajado. El motivo: Google hace una visita, lo resume y ya no te envía más visitas como antes. El problema es que dependen demasiado de Google. #3 #4
1 K 11
#11 PerritaPiloto
#10 Y eso les sucede a todos los medios online en abierto que viven de la publicidad.

El problema es que es un monopolio. Si surgiese una nueva tecnología (la IA) posiblemente quien gestiona la publicidad subiría sus tarifas. Pero en este caso quién gestiona la IA (Google) es además quien gestiona la publicidad, y el buscador que trae a la mayoría de visitas.

Un medio tradicional se financia por tres fuentes: más suscripciones, las ventas en el kiosko y la publicidad. Un medio online se…   » ver todo el comentario
0 K 8
almadepato #8 almadepato
No nos perdemos nada. Todo lo contrario.
0 K 10
Tertuliano_equidistante #4 Tertuliano_equidistante
La IA, el nuevo comodín para hacer limpieza de plantilla en todas partes
0 K 10
#3 mariopg
la IA va a ir despidiendo a TODOS. o sea, la IA no, los empresaurios inescrupulosos
0 K 8

menéame