La revista HOLA comienza a despedir empleados por culpa de Google y su IA

La situación de los medios de comunicación cada vez va a peor. La apuesta de la IA en Google y los diferentes cambios de su algoritmo están provocando que muchos medios se vean acorralados, hasta tal punto que no tienen otra salida que comenzar a despedir a miembros de su plantilla. Hoy, por ejemplo, se ha dado a conocer que la revista HOLA es la que se ha visto afectada por el gigante estadounidense.
Yo no entro a Menéame desde Google Discover.
Antes una revista de videojuegos te Ia que enviar cartas o emails a todos los distribuidores y programadores para que les mandasen demos o kits de prensa. Ahora el estudio lo sube un vídeo a una red social y ya está.
Pues la prensa de cotilleos lo mismo. Los famosos se exponen en las redes sociales si les apetece, y antes les seguía… » ver todo el comentario
El problema es que es un monopolio. Si surgiese una nueva tecnología (la IA) posiblemente quien gestiona la publicidad subiría sus tarifas. Pero en este caso quién gestiona la IA (Google) es además quien gestiona la publicidad, y el buscador que trae a la mayoría de visitas.
Un medio tradicional se financia por tres fuentes: más suscripciones, las ventas en el kiosko y la publicidad. Un medio online se… » ver todo el comentario