"Los retornados son un blanco fácil": los mexicanos deportados de EE.UU. que se reencuentran con el control del narco

En su pueblo natal, un rancho rural de 500 habitantes en el Bajío michoacano del que emigró hace casi tres décadas, es prácticamente forastero y también –dice– una "presa fácil". Por ello, aunque ya pasaron cuatro meses desde que llegó como deportado de Estados Unidos, prefiere "aclimatarse". Y es que ahí el narco lo domina todo: sabe de las entradas y salidas del área, decide quién puede sembrar los campos, controla el precio de la canasta básica o fija el "derecho a piso" que se debe pagar por abrir una tienda en el pueblo.