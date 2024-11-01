Retórica de la violencia. Charlie Kirk y la retórica del odio  

Este episodio de Café Kyoto explora cómo la palabra se volvió arma, cómo los discursos del odio se transformaron en estética, y cómo la ultraderecha aprendió a convertir la violencia en contenido, mercancía y espectáculo, a partir del caso de Charlie Kirk
. Confundír ultraderecha con fascismo esta muy bien para adolescentes. Pero la historia no soporta esa ineptitud.
Pobre Charlie !
Que Dios lo acoja en su seno con la misma alegría con que nosotros lo despedimos.
Alegría, paz y dicha deja entre nosotros al marchar. Lo echaremos de menos mal.
Kirk no sólo justificaba sino que incluso celebraba el asesinato de gente opuesta políticamente, aupando como "héroes" a asesinos. Como mínimo, debes decir que era igual de violento que el que le pegó un tiro. Sus ideas eran exactamente esas: asesinemos a quien piensa distinto a nosotros.
Toda la gente que trabaje por la concordia es poca.
Goebbles era violento y Kirk también.
