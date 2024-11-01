edición general
Retórica de la violencia. Charlie Kirk y la retórica del odio  

Este episodio de Café Kyoto explora cómo la palabra se volvió arma, cómo los discursos del odio se transformaron en estética, y cómo la ultraderecha aprendió a convertir la violencia en contenido, mercancía y espectáculo, a partir del caso de Charlie Kirk

sotillo #1 sotillo
La ultraderecha es odio y violencia, da igual la situación y el momento
#6 Katos
#1 ETA, Franco, Terra Lliure, nazismo, atentados comunistas, Pol Pot, Hitler.
. Confundír ultraderecha con fascismo esta muy bien para adolescentes. Pero la historia no soporta esa ineptitud.
#12 unocualquierax
#1
Pobre Charlie !
Que Dios lo acoja en su seno con la misma alegría con que nosotros lo despedimos.
Alegría, paz y dicha deja entre nosotros al marchar. Lo echaremos de menos mal.
Findeton #2 Findeton
Me da que el de la violencia no era Kirk sino el que le pegó un tiro.
El_Tio_Istvan #3 El_Tio_Istvan
#2 tan ajeno a la izq como Kirk. :-D
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#2 bueno la ADL lo dejo claro hace bien poco incluyendo a Turning Point USA como grupo extremista y estaba fundada por Charlie Kirk
www.meneame.net/story/fbi-rompe-relaciones-adl-organizacion-judia-vigi

www.meneame.net/story/elon-musk-califica-liga-antidifamacion-grupo-odi
Findeton #5 Findeton
#4 Estos son los sionistas buenos?
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#5 son sionistas? Estos fueron los que dijeron que el saludo de Musk no era nazi
Supercinexin #8 Supercinexin
#2 Tú y yo ya hemos discutido acerca de éste tema: www.meneame.net/story/alison-bechdel-dibujante-comics-ee-uu-esta-tan-p

Kirk no sólo justificaba sino que incluso celebraba el asesinato de gente opuesta políticamente, aupando como "héroes" a asesinos. Como mínimo, debes decir que era igual de violento que el que le pegó un tiro. Sus ideas eran exactamente esas: asesinemos a quien piensa distinto a nosotros.
Findeton #10 Findeton
#8 Ya lo hemos hablado, Kyle Rittenhouse actuó en defensa propia y por eso fue totalmente exonerado. Pero tú crees saber más que el jurado/juez que revisó el caso.
#9 Y_digo_yo
#2 la violencia no es exclusiva de nadie. Ambos son peligrosos en cualquier caso.
Toda la gente que trabaje por la concordia es poca.
#11 tromperri *
Si Findeton no fuese un cobarde que ignora a quien lo rebate le diría que usar la retórica, la mentira y el odio para soliviantar y animar acciones contra el diferente también es VIOLENCIA.
Goebbles era violento y Kirk también.
#_2
#13 fremen11
Kirk recogió lo que sembró.......
