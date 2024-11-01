edición general
Resistencia captura a varios terroristas y agentes de Israel en Gaza

Resistencia captura a varios terroristas y agentes de Israel en Gaza

HAMAS y otras facciones palestinas capturaron en Gaza a un gran número de elementos que operan a favor de Israel, en el marco de una campaña integral de seguridad.

Free_palestine #3 Free_palestine
A cada cerdo le llega su san Martín :troll:
Meneanauta #5 Meneanauta *
#4 Te equivocaste de puerta. Lo de la tierra plana no es aquí.
Por cierto, buen fichaje el de Güler por parte del R. Madrid
Vaya manera de desprestigiar al club la tuya usando sus jugadores.
El_Güler #1 El_Güler
Si hamás y sus facciones no entregan las armas, habrá que tomar gaza definitivamente.
Meneanauta #2 Meneanauta *
#1 Está claro que estas bandas están armadas por Israel justo para desestabilizar y tener excusa para tomar Gaza como tu dices.
Lo que no cuentan en hispantv es que ya han ejecutado a varios. Algunos de ellos públicamente.
Espero que Gaza se estabilice pronto y a Israel no le funcione esta treta.
El_Güler #4 El_Güler
#2 jajajaj claro claro, tierra plana y tal :tinfoil:
