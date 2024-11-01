Rescatados tres montañeros, uno de ellos herido, tras verse sorprendidos por un alud en el Moncayo

Tres montañeros han sido rescatados este sábado por especialistas de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil y los Bomberos de la Diputación de Zaragoza tras ser alcanzados por un alud que se ha producido en el circo de San Miguel, en el Moncayo (Zaragoza). Uno de los auxiliados ha resultado herido, por lo que ha sido trasladado a un centro hospitalario, mientras sus dos compañeros han sido evacuados ilesos.