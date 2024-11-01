edición general
Rescatados tres montañeros, uno de ellos herido, tras verse sorprendidos por un alud en el Moncayo

Tres montañeros han sido rescatados este sábado por especialistas de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil y los Bomberos de la Diputación de Zaragoza tras ser alcanzados por un alud que se ha producido en el circo de San Miguel, en el Moncayo (Zaragoza). Uno de los auxiliados ha resultado herido, por lo que ha sido trasladado a un centro hospitalario, mientras sus dos compañeros han sido evacuados ilesos.

ipanies #5 ipanies
Por favor, no llamar montañeros a todos los que andan por la montaña... Si con todos los avisos que hay estos días han subido allí son unos inconscientes y eso es la antítesis del montañero.
cromax #1 cromax
Y hace nada comentaba en esto: www.meneame.net/story/rescatadas-12-personas-cotos-este-viernes-noche-
De verdad ¿Qué tiene la gente en la cabeza? Está el monte muy peligroso y el Moncayo es un sitio que, aunque solo sea por el frío extremo que suele tener, igual puedes esperar al siguiente fin de semana. :wall:
Thornton #3 Thornton
Supongo y espero que les pasen la factura de lo que ha costado rescatarlos.
#2 Kuruñes3.0 *
Hay que ser animal. Lo peor el riesgo a los rescatadores.
mmlv #4 mmlv *
¡Qué empeño en ir a la montaña cuando las condiciones metorológicas son tan malas!
A veces la meteo en la montaña cambia abruptamente, hay situaciones asi, la predicción no siempre es segura al 100%. Pero cuando la prediccion el clara y se ha avisado sobradamente del riesgo, es una imprudencia exponerse, porque como comenta #2 se está jugando no solo con la vida propia sino también con la de los rescatadores.
Al final habrá que poner medidas sancionadoras porque parece que hay demasiada gente que desconoce lo que es la responsabilidad individual
